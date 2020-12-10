ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько удобрений покупает в Беларуси фирма Yara, которую «не устраивает текущая ситуация»

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Насколько важен этот партнер для «Беларуськалия»?

Официальное заявление руководителя норвежского производителя удобрений Yara Свейна Торе Холзетера о том, что сложившая на «Беларуськалии» «текущая ситуация не устраивает», может получить развитие. Самое радикальное — отказ от закупок белорусских калийных удобрений.

Согласно данным Национального статистического комитета, за последние пятнадцать лет Норвегия, где расположен головной офис Yara, ни разу не выпадала из топ-10 крупнейших покупателей калийных удобрений в Беларуси.

В 2009 году она стала третьим после Индии и Бразилии покупателем. Худший показатель – девятое место в 2018 и 2019 годах.  В этом году Норвегия по объемам закупок пока идет восьмой в мире и второй (после Польши) в Европе.

Обращает на себя внимание стабильность поставок калия на заводы Yara в течение пятнадцатилетнего периода.   

Продолжение статьи читайте здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдёт сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика