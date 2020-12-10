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Сколько удобрений покупает в Беларуси фирма Yara, которую «не устраивает текущая ситуация»
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Насколько важен этот партнер для «Беларуськалия»?
Официальное заявление руководителя норвежского производителя удобрений Yara Свейна Торе Холзетера о том,
Согласно данным Национального статистического комитета, за последние пятнадцать лет Норвегия, где расположен головной офис Yara, ни разу не выпадала из топ-10 крупнейших покупателей калийных удобрений в Беларуси.
В 2009 году она стала третьим после Индии и Бразилии покупателем. Худший показатель – девятое место в 2018 и 2019 годах. В этом году Норвегия по объемам закупок пока идет восьмой в мире и второй (после Польши) в Европе.
Обращает на себя внимание стабильность поставок калия на заводы Yara в течение пятнадцатилетнего периода.
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Насколько важен этот партнер для «Беларуськалия»?
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