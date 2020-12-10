К 60-летию E-Type в Jaguar подготовили спецверсию модели F-Type

Источник материала: Tut.by

В марте следующего года компания Jaguar отметит 60-летие своего, пожалуй, самого знаменитого спорткара — E-Type. К знаковой дате отделение SV Bespoke анонсировало выпуск специальной версии купе и родстера F-Type .





Главная особенность F-Type серии Heritage 60 Edition — оригинальный зеленый оттенок Sherwood Green, который, если верить Jaguar, не использовался на автомобилях марки с 60-х гг. Кузова всех машин окрашиваются вручную, а среди прочих примет юбилейных спорткаров — шильдики с названием спецверсии, черная окраска тормозных суппортов и кованые 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.









В интерьере — отделка кожей двух цветов, декоративная алюминиевая вставка на центральной консоли, памятные таблички, накладки на порогах и особые коврики. Создана лимитированная серия на основе топовой модификации F-Type R с пятилитровым компрессорным V8 мощностью 575 л.с. и полным приводом.





Всего в Jaguar соберут 60 экземпляров F-Type Heritage 60, которые уже доступны к заказу. В Великобритании цены стартуют от 122 500 фунтов. Поставки машин клиентам начнутся аккурат к юбилею классического E-Type — в марте 2021 года.