«В -20°C мы каждый день возили кота к врачу и тратили на него весь семейный доход». Истории спасения животных

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» был придуман для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и тепла. А еще чтобы мы не забывали о тех, кто нуждается в нашей помощи. Кажется, сейчас это актуально как никогда. Мы переходим на формат еженедельных публикаций и принимаем ваши истории о любимых питомцах по адресу mehmeh@tut.by

Пожалуйста, пусть ваши истории о дружбе будут интересными и развернутыми (кто ж лучше вас расскажет про характер и проделки вашего питомца!), а фотографии — удачными и качественными.

Ждем ваших писем, а пока делимся новыми историями о том, как жизнь животных разделилась на «до» и «после», когда они встретили своего человека.

История про кота Котамбла, которая тянет на остросюжетную полнометражку

— Котеича мы хотели завести давно, но жестокий мир властно диктовал свои обстоятельства, так что первые два года совместной жизни были пустынны и печальны, ибо пушистусов все не заводилось. Однако 7 сентября 2015 года всё изменилось: Аля отправилась брать кота!





И около полудня я с удивлением увидел, что в доме появился какой-то худючий инопланетяшка с ушами. Имя коту было придумано задолго до его появления, мы за пару лет до того смотрели странный мультик «Удивительный мир Гамбола» про голубого котенка, и Аля периодически оглашала комнату воплями «Удивительный мир Котамбла!». Это было странно и ничего не значило, но я привык, слово «Котамбл», в итоге вошло в обиход, и мы точно знали, что котенок наш будущий будет Котамбл. Вообще-то он уже был Баксик, но на свете не должно существовать ничто, что носит имя Баксик, так что эта кличка была осмеяна, попрана и забыта.

Итак, Котамбл поселился у нас. К новому дому котенок привык очень быстро, приучился к лотку и немедленно показал нам, что мыться в ванне мы можем сами, если хотим, а если попробуем помыть питомца, то тут нам и хана (прошло пять лет, но шрамы и у Али и у меня до сих пор не сошли). Я придумал злодейскую месть с лазерной указкой, направлял ее по направлению к ванне, котейка скакал за красной точкой, перед самой ванной я резко поднимал луч, Котамблик подскакивал и плюхался в ванну, а я гадко хохотал.



Фото: Макс Шаройкин

Котик изначально был интровертом, и со временем это качество только прогрессировало. Любимым занятием Котамбла всегда было лежать и снисходительно поглядывать на мироздание, намекая, что оно до него категорически не дотягивает. Гладить себя позволял не всегда и не всем. Зато природная гладкошерстность уже на исходе первого года жизни ушла в прошлое, кот стал пушистый и волосатый, а потом разросся до неприличных размеров, как бы намекая, что бабушка согрешила с мейн-куном. Мать квартирной хозяйки по-простонародному метко нарекла его «помесь кота с каким-то большим животным».

Конец 16-го года выдался трэшовым. Сначала Котамблик начал плохо ходить на лоток, писал с огромными усилиями, и почки очевидно увеличились. С ветклиниками в Могилеве вообще все не очень хорошо, круглосуточная всего одна — а в первый раз кризис у Котамбла начался около полуночи, и пришлось ехать на другой конец города.



Фото: Макс Шаройкин

Там кота проверили, и диагноз был неутешителен: мочекаменная болезнь тяжелой степени. Или бужирование и вставление катетера, или операция с удалением котовьего хозяйства и расширением уретры. Порекомендовали начать с бужирования.

Помогло оно чуть менее чем никак, и в итоге пришлось платить и за него, и за операцию (на стол котейка отправился уже через три дня). Аля рыдала не переставая, я только получил новую работу и работал испытательный срок с ощущением, как будто я умер, а кто-то меня съел.

Гарантий, что котик выживет, не было вообще никаких, врачи давали только небольшой шанс. На вопрос, как мы могли довести котика до такой степени МКБ, ответ был неутешительный: врожденная предрасположенность, рано или поздно оно бы проявилось в любом случае. Ну что ж, вздохнули мы, взяли все наличные деньги и отнесли их в клинику. Шанс, не шанс, если есть возможность спасти ни в чем не повинное настрадавшееся животное, значит будем это делать.

Так как я постоянно был занят на работе, доставку кота в клинику и обратно пришлось взять на себя Але. Она сама перенесла недавно операцию, рука в гипсе, но упрямо возила кота в -20 градусов 15 километров туда и обратно. В итоге ее стали узнавать и маршрутчики, и таксисты, и продавцы в киосках на остановках — возили бесплатно, пускали погреться.



Фото: Макс Шаройкин

И у нас все получилось. Котик ожил, начал ходить в туалет (Аля пошила ему смешные памперсы и трусы, он туда и ходил, вонь была неописуемая, зато живой). Правда, Котамбл не очень понимал, что ему тут жизнь спасают, а думал что мы ему специально больно делаем, потому дней через 10 аккуратно, невзирая на небольшой раструб на шее, разорвал зубами швы на почти заживших рубцах и улегся в луже крови. Все пришлось делать по новой. Но к тому времени мы уже как-то привыкли, что весь семейный доход уходит на кота, так что плакать не стали (ну как не стали, Аля поревела, но больше из-за жалости к коту, которого опять шить).

К концу зимы малыш зажил с концами. Правда, с тех пор он в ремиссии: необходимо кормить котика обязательно кормом, разбивающим камни в мочевом пузыре, иначе все пойдет по новой.

Так что запас нужного корма на полгода у нас хранится всегда, и друзья семьи проинструктированы, где искать корм в случае чего. За исключением факта ремисссии, котейка вполне здоров, любит играть, ловить пауков и снисходительно наблюдать за несовершенным миром. А мы нашего малыша очень-очень любим и никому его в обиду не дадим.

Руби, которая оберегала щенка изо всех сил, но не спасла его от людей

— Руби появилась в одной из деревень этим летом. Появилась не одна. С ней был щенок, которого она очень оберегала. Есть предположение, что из-за потомства ее и вывезли, потому что когда Руби оказалась на передержке, то она знала и поводок, и выгул, и место в квартире.





В деревне маленькая семья сначала ютилась под мостом. Местные самовыгульные собаки не приняли их в стаю. Потом Руби нашла заброшенный дом и жила со своим малышом там. Приходилось им явно несладко: Руби на дух не переносила алкоголиков, за что попала к ним в немилость, а приезжие неравнодушные дачники подкармливать их могли только по выходным.

К августу, когда волонтеры нашли вариант передержки, жизнь щенка, к сожалению, оборвалась. Он, видимо, с молоком матери впитал нелюбовь к алкоголикам, за что жизни и лишился. Руби же тогда вытянула счастливый билет и оказалась в своём первом временном доме.





А ещё через несколько временных домов, Руби наконец встретили ее люди, которые и дали ей новое имя и начали в ее жизни новую счастливую главу.





Сегодня Руби беззаботно живет в квартире, впитывает от своей семьи самые лучшие привычки поведения на улице и в общественных местах, бегает за утками и белками, играет в догонялки с другими собаками и каждый день радует и заставляет улыбаться тех, кто открыл для неё своё сердце.





Как котята, выбежав на проезжую часть, нашли спасение

— Эту историю надо начать, наверное, с описания нашего отношения к котам. Ни у меня, ни у моего мужа в детстве не было домашних питомцев. Моя детская мечта о собаке так и осталась мечтой. Супругу повезло чуть больше: в детстве у него дома был попугай, но и тот принадлежал брату. Постепенно установки из детства настолько укрепились во мне, что и во взрослой жизни я очень ровно относилась к домашним животным, считая, что это и ограничение передвижения, и неудобство при планировании отпусков, и испорченная мебель, и шерсть по всей квартире, и много чего другого, чем в детстве мне мотивировали отказы.

Мы не заводили питомца… Он сам у нас завелся! Мы возвращались из длительного отпуска, с полной машиной вещей, уставшие после долгого переезда и прохождения границы.

Вдруг на выезде из населенного пункта, за 3,5 часа езды до Минска, мы обнаружили маленьких котят прямо на проезжей части. Мы не смогли не остановиться.





Они были настолько мелкими и голодными, что абсолютно не чувствовали опасности, и нами было принято решение хотя бы найти их мать. Мать мы, конечно, не нашли, но нашли рабочих фермы, которые нам объяснили, что это «гиблое место», куда заведено свозить неугодных котят, щенков и прочую живность.

Потом был звонок коллеге, в чьей ленте я часто видела посты о животных. После первого инструктажа я поняла, что дело плохо. Точнее, что деваться мне некуда. Мы выложили наши вещи из икеевской сумки, а в нее засунули трех котов. Хотели поймать ещё, но, к сожалению, не удалось — они были совсем дикими.





Облазив все кусты (потом, когда у ветеринара мы снимали клещей с наших найденышей, я с ужасом это вспоминала), мы поехали домой. Три с половиной часа езды с тремя котятами в тряпичной сумке — жесть!

Но ещё большая жесть ждала нас дома, когда мы поняли, что абсолютно не готовы даже к одному котёнку. Ночью искали работающий магазин, спасибо продавщице, у которой семь своих котов: она грамотно собрала нам набор многодетных молодых родителей!

Потом был ветеринар, который уверял нас, что наши коты удивительно красивые, и мы их пристроим за один день. А мы ему не верили, считая, что он просто на дает нам впасть в пучину отчаяния.

Но на следующий день мы действительно пристроили двух из трех! Спасибо нашим соседям, нам даже не пришлось писать посты в соцсетях. За одного чуть не подрались!

А последний живёт у нас. Мы и его не планировали оставлять, но изначально он был такой больной, тощий и страшненький, что шансы на пристройство были нулевыми. И вот пока мы его откармливали, возили на уколы, лечили… Короче, он нас обыграл.





Сначала купили ему лоточек побольше, потом мисочки вместо баночек из-под йогуртов. Дальше мы уже выбирали домик для нашего котки, конечно, с посылом, что потом отдадим его новым владельцем как приданое. А потом — опа, и у кота уже международный паспорт с прививками, а в графе с информацией о владельце — мы! Только и осталось от бывшего бездомыша странное имя — Котка. Не хотели называть, думали, пусть настоящие владельцы сами назовут. Как прижилось Котка, так и в паспорт записали.



Котка в первые дни и теперь

Не знаю стоит ли писать, что испорченную мебель мы все-таки получили. Но отнеслись к этому философски. Уклад жизни не изменился, все опасения оказались напрасными. А кот превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Сколько других котов видели — наш лучше всех. Но это, наверное, каждый владелец так думает (пока нашего не увидит!).

Вита уже дома, а вот Каспер никому не приглянулся

Помните очаровательных двухмесячных котят из нашей прошлой подборки животных, которые нуждаются в помощи? Прелестная Вита нашла дом: с удовольствием делимся кадрами из ее новой домашней жизни…









А вот ее братик — ласковый, веселый и очень игривый Каспер все еще ждет своего человека. Присмотритесь к нему, пожалуйста:

— Каспера нашли во дворе с глазами, залепленными гноем, и носом, который был заложен так сильно, что малыш бессмысленно тыкался в миски, но не мог учуять консерву. Он сидел под ноябрьской изморосью и дрожал.





Больной, дикий, испуганный до полусмерти — попав на застекленную лоджию, он как птичка бросался на окна.

Трудно было поверить, что мы справимся. Было всё, как с грудными детьми: ночные слезы, вздутый животик, приучение к горшку (в нашем случае — к лотку). Терпение, внимание, любовь… И мы победили!





Сегодня это совершенно здоровый, веселый и любознательный котенок, которому около 2,5 месяцев. Он освоил лоток на отлично и совершенно не боится других животных. К нему подходят все определения со словом «очень»: очень игривый, очень милый, очень потешный, очень красивый, очень сообразительный, очень ласковый!





Каспер деловой и самостоятельный котик: всегда знает, чем себя занять, очень уважает подвижные игры, мясные консервы (еще бы, ведь теперь они так вкусно пахнут!) и катание на ручках. Добрый, забавный и невероятно трогательный парень, глядя на которого только и думаешь: «Вот повезет же кому-то!».





К сожалению, мы вынуждены будем отказать людям, в семье которых есть маленькие дети: активные игры могут быть чреваты для малыша травмами. Также мы не рассматриваем вариант жизни в деревне и самовыгула — это котик для жизни в квартире, в доме.





Очень ждем «нашего» человека:

+375 44 598 86 68 — Полина

Продолжают искать дом и подопечные Ольги Хижинковой

Мы не теряем надежду встретить тех самых людей и порадовать Ольгу, которая, выйдя на свободу, лично вручит новых друзей в руки неравнодушных новых хозяев.

Боб — кот невероятного обаяния и харизмы. Он красотун и подлиза. А еще он отлично знает, что может растопить сердце каждого. Поэтому, убедившись, что человек растаял, Боб смело идет на преступления — например, воровство из чужой миски, оплеуху собаке и прочий кошачий разбой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вместе с тем котик очень добрый, очень ласковый и обожает сородичей. Прекрасно уживается и с другими котами, и с псом (оплеуха не в счет). Он совсем молодой кот (не более трех лет), которому предстоит долгая и, надеемся, счастливая жизнь. Приучен к лоточку и когтеточке, уважает и сухой, и влажный корм.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Собаку Фросеньку Ольга встретила во время прогулки со своим питомцем. «Все разошлись, а мы с Фроськой остались», — вспоминала она в интервью.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фрося молодая, очень активная и любвеобильная собака. Она обожает людей и готова зацеловать каждого, кто проявит к ней участие! Веселая, звонкая, энергичная — идеальный антидепрессант для наших тяжелых времен.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фроська знает, что нужно ждать выгула — всегда терпит дома. Старается быть хорошей собакой. Правда, иногда непреодолимое желание что-нибудь сгрызть берет верх, но с этим вовсю работает кинолог.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он отмечает, что собака очень умная и мгновенно усваивает информацию, она легко адаптируется к новым обстоятельствам, а еще совершенно не способна на агрессию. Правда, важно давать ей «выбегаться», играть с ней и занимать ее пытливый ум — тогда и поведение будет на десятку!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для Фросеньки мы ищем вариант проживания в частном доме или в утепленном вольере с двухразовым выгулом.

Телефон для уточнения информации:

+375 44 598 86 68 — Полина