Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Транзит власти в США уже идет, но править будет не Байден ― эксперт

Несмотря на активное оспаривание Дональдом Трампом результатов президентских выборов в США процесс транзита власти уже начался, отметил собеседник радио Sputnik.

"Тактика и стратегия Трампа заключалась в том, что он не признает эти выборы и говорит, что будет продолжать бороться, и в этом ― сам Трамп… Но понятно, что с каждым днем власть уходит из пальцев Трампа. Инаугурация ― 20 января. Все эти заявления о собранных фальсификациях, всю эту фактуру Трамп все-таки не смог использовать, и единственное, что ему остается делать, это заявлять, что "у нас украли выборы" и он продолжает борьбу", ― отмечает политолог.

Таким образом, по мнению эксперта, Трамп демонстрирует свои бойцовские качества, но уже с прицелом на выборы-2024, и республиканцы его на словах поддерживают. Пока же с каждым днем Байден становится сильнее, однако и в его случае речь идет всего лишь об одном президентском сроке, убежден собеседник Sputnik.

"Понятно, что главным правителем США станет Камала Харрис по иронии судьбы, а не сам Байден. Ввиду состояния Байдена вряд ли можно сказать, что он будет управлять США. Да и Трамп вряд ли станет президентом США в 2024 году ввиду своего уже преклонного возраста к тому времени", ― рассуждает Блохин.

Сейчас США входят "в период турбулентности, сравнимый с поздним СССР, когда у нас шли один за другим престарелые генсеки ― Брежнев, Андропов, Черненко, вот у них сейчас нечто похожее наступает", резюмирует политолог.

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