Еще одна внучка Елизаветы II ждет ребенка и придумывает имя в честь COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл готова принимать поздравления: единственная дочь принцессы Анны и ее муж станут родителями в третий раз.

Кажется, что уходящий год выдался не только самым трудным, но и самым плодотворным для монаршей семьи. После отречения Меган Маркл и принца Гарри, пандемии и локдауна, королеву утешила новость о том, что принцесса Евгения и ее муж ждут первенца , а теперь такая же весть пришла от другой внучки Ее Величества.

39-летняя Зара Тиндолл и профессиональный регбист Марк Тиндолл порадовали родственников и поклонников королевства: совсем скоро супруги станут родителями еще раз.

Радостная новость прозвучала в подскасте The Good, The Bad & The Rugby, в котором поучаствовал избранник Зары.

"Это была плодотворная неделя, прошли плановое, серьезное узи: третий Тиндолл на подходе", - со смехом рассказал экс-капитан сборной Британии.

Напомним о том, что пара уже воспитывает двух дочек - Мию и Лену. Вот почему "снова отец" надеется на рождение мальчика. Также родители всерьез рассматривают выдуманные имена в честь пандемии COVID-19 - Ковей или Ковина.

