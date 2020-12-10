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Еще одна внучка Елизаветы II ждет ребенка и придумывает имя в честь COVID-19
10.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл готова принимать поздравления: единственная дочь принцессы Анны и ее муж станут родителями в третий раз.
© AP / Alastair Grant
Кажется, что уходящий год выдался не только самым трудным, но и самым плодотворным для монаршей семьи. После отречения Меган Маркл и принца Гарри, пандемии и локдауна, королеву утешила новость о том, что принцесса Евгения и ее муж
39-летняя Зара Тиндолл и профессиональный регбист Марк Тиндолл порадовали родственников и поклонников королевства: совсем скоро супруги станут родителями еще раз.
Радостная новость прозвучала в подскасте The Good, The Bad & The Rugby, в котором поучаствовал избранник Зары.
"Это была плодотворная неделя, прошли плановое, серьезное узи: третий Тиндолл на подходе", - со смехом рассказал экс-капитан сборной Британии.
Напомним о том, что пара уже воспитывает двух дочек - Мию и Лену. Вот почему "снова отец" надеется на рождение мальчика. Также родители всерьез рассматривают выдуманные имена в честь пандемии COVID-19 - Ковей или Ковина.
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Не только принцесса Евгения решила порадовать бабушку под конец непростого 2020 года - королевский бэби-бум набирает обороты.
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