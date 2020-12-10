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Не справился с управлением или уснул? Авария с тремя авто в Минске
Источник материала: Onliner
В Минске произошла авария с участием трех автомобилей. Сообщается, что водитель Lada не справился с управлением, но в качестве предварительной версии рассматривается и то, что он мог уснуть за рулем.
Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, водитель автомобиля Lada двигался по улице Маяковского со стороны улицы Аранской в направлении улицы Денисовской и в районе дома №16 по улице Маяковского совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault. От удара Renault отбросило на стоящий рядом Citroen.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска.
В Госавтоинспекции напоминают, что запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.
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В Минске произошла авария с участием трех автомобилей. Сообщается, что водитель Lada не справился с управлением, но в качестве предварительной версии...
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