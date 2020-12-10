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Витебск: в мусорном баке найден мертвый ребенок
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в контейнере для мусора в Витебске найдено тело младенца. Об этом
Обстоятельства смерти выясняются. Изъяты записи камер на окрестных домах. Для установления причины смерти назначена экспертиза, также устанавливается личность матери новорожденного ребенка.
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Вчера вечером в контейнере для мусора в Витебске найдено тело младенца. Об этом информирует СК.Читать далее…
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