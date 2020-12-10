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Партизаны провели дерзкую акцию в санатории для ОМОНа
Источник материала: Хартия'97
Партизаны провели дерзкую акцию в санатории для ОМОНа
Карателям дали повод задуматься.
В санатории «Белая Русь» Мядельского района вот уже который месяц подряд отдыхают сотрудники из ОМОНа.
Партизаны передают им пламенный привет, сообщает телеграм-канал
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Карателям дали повод задуматься.
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