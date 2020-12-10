Источник материала: Хартия'97

Доктрина Байдена и судный день для диктатур 10.12.2020, 9:04

Джо Байден

Вашингтон будет оказывать более решительную поддержку демократическим силам.

До инаугурации избранного президента США Джо Байдена остается 40 дней, ведущие мировые СМИ и специалисты в области внешней политики и безопасности ведут дебаты относительно того, какой будут параметры внешней политики новой администрации. Ожидается фокусирование внимания США на подготовке возможных конфликтов с Китаем и Россией, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли подчеркивает стремительный рост военной мощи Китая за счет наличия значительного экономического потенциала. В итоге уже к 2035 г. военный потенциал КНР достигнет паритета с американским, что станет серьезным вызовом. Также активно инвестирует в свою военную мощь и Россия, особенно для ведения войн в киберпространстве и в космосе.

В Пекине пристально отслеживают заявления политического и военного руководства США, в частности высокую озабоченность в Пекине вызывают заявления госсекретаря Майка Помпео о необратимости антикитайского курса, начатого Трампом. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь признал факт «холодной войны» в отношениях двух стран и охарактеризовал вызовы, стоящие перед двухсторонними отношениями, как самые сложные за полвека. Китайцы аппелируют к тому, что Китай и США имеют разную историю, культуру и систему общественного устройства, но нужно искать точки соприкосновения для «перезапуска диалога».

Однако и Пекин, и Москву здесь будут ждать разочарования, потому что Байден как раз делает значительный упор на вопрос соблюдения прав человека и качество демократических институтов. Идет подготовка стратегии поддержки союзнических демократий, в том числе и растерянных Трампом союзников США для совместного ответа крепнущим авторитарным режимам в Китае и России.

По отношению к Китаю будет продолжена амбициозная политика инвестиций в американскую промышленность, чтобы вытеснить китайцев с внутреннего рынка США. Также Вашингтон поддержит демократическое движение в Гонконге.

А вот на счет России, то здесь Байден восстановит тесные связи с членами НАТО, чтобы укрепить их обороноспособность против России. Сильный Альянс остановит российскую агрессию, происходящую, как в области наращивания традиционных вооружений, так и совершенствовании подрывных акций нетрадиционного характера, а именно коррумпизации элит сопредельных стран и ЕС, проведение компаний дезинформации и кибертерроризм. Путинский режим заставят уважать международное право, суверенитет независимых государств, а также право российского народа на противодействие руководящим клептократам, и их замену на честных выдвиженцев из среды гражданского общества.

Также Вашингтон будет оказывать более решительную поддержку защите суверенитета Украины, Молдовы, Грузии, и поддержит демократические силы, противостоящие авторитарным лидерам, подобным Лукашенко в Беларуси.

Общий знаменатель различных инициатив «доктрины Байдена» в итоге сведется к поддержанию и продвижению демократического правления в мире, ведь недаром он представляет именно Демократическую партию. Одной из задач американского лидера будет прекращение хаоса, в условиях которого такие автократы как Путин получают возможности вершить свои темные дела. Но «судный день» для теоретиков и практиков, дилетантов и профессионалов построения диктатур уже очень близок. Расплата по счету тоже будет неотвратимой, очень хочется верить, что в 2021 г. в мире начнется процесс оздоровления от диктаторов, разрушающих не только свои страны, но еще и позарившихся на чужое. За это прямо хочется поднять тост, чтобы все сбылось, и все автократы остались в уходящем сложном 2020 году.

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