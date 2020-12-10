Источник материала: Хартия'97

Чувствительный удар для Лукашенко 1 10.12.2020, 8:46

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Как повлияют санкции Международного олимпийского комитета на белорусские власти.

Александру Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры . Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Санкции также затронут сына Лукашенко Виктора. Ранее МОК начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в преследовании спортсменов.

На санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси настаивали те спортсмены, которых дискриминируют за их гражданскую позицию.

Белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр и руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя лично добивалась того, чтобы Международный олимпийский комитет ввел санкции в отношении властей и лично Александра Лукашенко.

Спортсменка рассказала «Настоящему Времени» , почему эти санкции — чувствительный удар по Лукашенко.

– Не будем лукавить, это на самом деле наша маленькая, но очень важная победа, и мы ей очень гордимся.

– А почему санкции – это победа?

– Победа в том, что теперь все белорусские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и на международных турнирах независимо от их политических взглядов и их позиции.

– Почему спортивные чиновники вас послушали, как вам кажется?

– У нас были доказательства, и мы смогли донести, что же на самом деле происходит у нас в стране со спортсменами и не только. Мы понимаем, что меры, принятые в отношении Национального олимпийского комитета, временные. Если же НОК Республики Беларусь отреагирует, если он будет соблюдать те постановления, которые предписал Международный олимпийский комитет, то возвратят все их полномочия и возможности. По сути, многим из них удастся попасть на Олимпийские игры.

– Санкции, которые введены в отношении Национального олимпийского комитета, каким-то образом поддерживаются среди спортсменов Беларуси? Ведь среди спортсменов, насколько я понимаю, тоже довольно полярная ситуация.

– И спортсмены, которые выступают за действующий режим, и спортсмены, которые против действующего режима, имеют абсолютно одинаковое право для подготовки и участия в Олимпийских играх. Соответственно, этих спортсменов никак решение Международного олимпийского комитета не должно затронуть. Мы говорили о том, что даже то, что НОК лишили прямого финансирования, несмотря на это, стипендии спортсменов, которые это заслужили, стипендии, которые получали для подготовки к Олимпийским играм, также будут выплачиваться, только уже напрямую через Международный олимпийский комитет.

– А выступать спортсмены в таком случае как будут: под национальным флагом или под нейтральным?

– Пока не было запрета со стороны Международного олимпийского комитета о выступлении под национальным флагом. Но я предполагаю, что если Национальный олимпийский комитет продолжит репрессии в сторону спортсменов, высказывающих свою гражданскую позицию, то меры будут более жесткие, вплоть до выступления наших спортсменов под нейтральным флагом и, возможно, до исключения НОКа из членства Международного олимпийского комитета.

– Реакция из Беларуси Национального олимпийского комитета, спортсменов, которые, возможно, не разделяют вашу точку зрения, политическую в первую очередь, до вас как-то доходит?

– Говорить о том, что Национальный олимпийский комитет полностью поддерживает спортсменов и вообще никак не привязывается с их политической позицией, я бы сказала, что это абсолютная ложь, потому что мы понимаем, кто возглавляет Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, мы понимаем, кто является заместителем Национального олимпийского комитета – это Лукашенко и его сын. Соответственно, сложно разделить человека, который ведет такую жесткую политику сейчас в стране, от спортивного чиновника, который должен придерживаться Олимпийской хартии и защищать права своих спортсменов.

– Запрет на посещение Олимпиады для Лукашенко, санкции в отношении Национального олимпийского комитета, сейчас идет разговор о возможном переносе Чемпионата мира по хоккею из Минска. Что может быть дальше?

– Хороший вопрос. Если мы не увидим никаких подвижек со стороны Национального олимпийского комитета, со стороны наших белорусских федераций, мы будем работать точечно по федерациям и давить уже на конкретные федерации с помощью международных федераций.

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