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Студенты БГУ начали партизанское движение

10.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Студенты БГУ начали партизанское движение

  • 10.12.2020, 8:27
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Студенты БГУ начали партизанское движение

Об этом они заявили во время марша по центральным улицам Минска.

Студенты Белорусского государственного университета провели вечернюю акцию, приуроченную к четырем месяцам протеста.

Студенты прошли маршем по центральным улицам Минска, держа в руках национальные флаги и скандируя лозунги, требуя освободить политзаключенных, сообщает телеграм-канал Onliner.

Кроме того, во время марша студенты БГУ заявили, что запускают партизанское движение и призывают остальные университеты подключаться, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

«Мы, студенты БГУ, передаем привет отважным белорусам, выражаем свое уважение невероятным бабушкам и дедушкам, которые смело продолжают выходить на улицы каждый понедельник, и объявляем о запуске партизанских студенческих акций против фашизма и хунты Лукашенко, насилия и беззакония.

Мы провели сегодня акцию в честь 4 месяцев с того дня, когда БЕЛАРУСЬ ПРОСНУЛАСЬ, и призываем другие университеты присоединиться к нам,бросая челлендж студентам МГЛУ, БГМУ и БГУИР. Сделайте ваш протест массовее, креативнее и более дерзким, если осмелитесь!

Жыве Беларусь!»

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Теги: Минск
 
 
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Об этом они заявили во время марша по центральным улицам Минска.
 
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