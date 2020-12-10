Как стирать вещи из разных тканей? Разбираемся с экспертами

Источник материала: Tut.by

Лен, шелк, шерсть — все эти ткани уже давно на слуху. Но наука не стоит на месте, и технологи продолжают придумывать новые ткани, которые постепенно занимают прочное место в нашем гардеробе. Но как отпарить платье, если оно из лиоцелла? А как стирать костюм из модала? Вместе с экспертами — руководительницей международного форума моды Belarus Fashion Week, председателем «Белорусской палаты моды» Яниной Гончаровой и специалистом компании LG Electronics Эрнестом Новиком — разбираемся в этих нюансах.



Янина Гончарова

Янина признается, что она, как и многие, почти сразу после покупки срезает на одежде бирки, которые вместе с пуговицей могут занимать существенное место на изнаночной стороне. Так теряется возможность обратиться к ним перед первой стиркой, чтобы изучить состав ткани и понять ее особенности.

— Когда подходишь к стиральной машине, начинаешь судорожно вспоминать, из чего же изготовлена эта вещь — вискоза, шелк, а, может, полиэстер. Если так и не определяю тип ткани, выбираю режим деликатной стирки, страхуясь таким образом, — рассказывает собеседница.





Большинство вещей в гардеробе девушки — дизайнерские. Почти все среди них — белорусского авторства. Фэшн-эксперт отмечает, что наши дизайнеры шьют одежду практически из всех известных рынку тканей, но к новым обращаются гораздо реже. На то есть свои причины.

— Новыми в мире моды считаются даже те ткани, которые изобрели в 80−90-е годы. Как, например, лиоцелл: британцы представили эту ткань в 1991 году. Производить ее в промышленных масштабах стали в 1997-м. И до сих пор масштабы выпуска не позволяют сделать лиоцелл доступным для всех. В чистом виде такая ткань стоит дорого, поэтому и вещи из нее могут позволить себе немногие, — поясняет Янина.

Сложности для дизайнеров также заключаются в том, что почти за любой тканью приходится ездить в другие страны, на международные выставки. Частных производств современных тканей в Беларуси нет.





— Именно поэтому в изделиях белорусских производителей и дизайнеров преобладают лен, хлопок, шерсть, синтетические и смесовые ткани — то, что можно легко достать внутри страны. При этом такие дизайнеры, как Алена Горецкая, Лариса Балунова, Инна Большелапова и премиальные бренды все же стараются делать вещи и из новых тканей. И это очень правильно, профессионально, потому что тот же лиоцелл вовсю использует даже масс-маркет вроде Zara, а мы же отстаем, — говорит эксперт.

Янина показала нам ткани, из которых изготовлены вещи в ее гардеробе, и рассказала, как за ними ухаживать. Специалист компании LG Electronics дополнил эксперта из мира моды.

Вискоза

Для создания вискозы используют натуральное сырье. Обычно для ее изготовления древесную целлюлозу измельчают, отваривают в растворе щелочи и уже готовую массу отправляют на комбинаты для переработки и получения нитей. Эта технология зарекомендовала себя еще в конце 19 века. В зависимости от вида обработки, готовая ткань может в результате напоминать и шелк, и шерсть, и даже лен.



Вискоза с шерстью

— Вискоза — натуральная ткань, которая не вызывает аллергии, так что из нее часто изготавливают постельное белье, шторы, скатерти. Интересно, что, в зависимости от обработки нити, ткань может получиться и легкой, и теплой. Так, у меня в гардеробе есть теплое осеннее платье из вискозы. Она дает очень красивые складки и приятна на ощупь. Правда, вискоза очень капризна: если вещи из нее не стирать бережно, сильно выкручивать, то вскоре они станут походить на тряпки, — рассказывает Янина.

Эрнест Новик Вискоза — деликатный материал. Для таких тканей я бы рекомендовал использовать быструю стирку. Во время нее на ткань будет меньше всего воздействия. Вискоза не вызывает аллергии, но это не значит, что на ней не могут оседать аллергены. Поэтому во время стирки можно также добавить паровой цикл, который избавит ткань от бытовых аллергенов. Температура для стирки: не выше 30−35°С. Режим стирки: «Деликатная стирка» или «Ручная стирка». Отжим: рекомендуется выключить.





Мембранная ткань

Если вы ходите в тренажерный зал, бегаете или любите зимние виды спорта, то наверняка храните в шкафу пару-тройку комплектов из мембранной ткани — инновационного материала с избирательной проницаемостью. Считается, что первой промышленной мембранной тканью стала Gore-tex. И разработана она была в 1969 году прежде всего для использования в космосе.

Обычно мембранные ткани — это синтетические материалы со слоем мембраны — полимерной пленки с порами. Благодаря ей готовое изделие дышит, а пот выводится наружу.



Мембранная ткань

— Из мембранной ткани у меня спортивные леггинсы и топ, а еще верхняя зимняя детская одежда. Эти вещи действительно отлично дышат и хорошо тянутся, обладают водоотталкивающим эффектом. И чтобы все эти свойства не растерять, нужно правильно подобрать для них моющие средства: они не должны быть агрессивными, иначе все поры «забьются». Что касается хранения, то тут у меня универсальное правило: вещи должны висеть. В сложенном виде у нас находятся только трикотажные изделия — майки, нижнее белье. И то — обязательно в вентилируемых, продуваемых ящиках, — делится эксперт.

Эрнест Новик Для такой ткани можно использовать режим «Спортивная одежда». В дополнение к нему желательно установить минимальную температуру и положить одежду в специальный мешок для стирки. Он обезопасит вещи от сильного трения о барабан стиральной машины и дополнительно защитит от лишнего моющего средства, не давая повредить ткань. Обычные стиральные порошки содержат крупные абразивные частицы, которые могут забиться в мембрану и разрушить ее. Забиваются в ткань и компоненты отбеливателей на основе кислорода, из-за чего одежда перестает «дышать». Хлорные отбеливатели делают мембрану более проницаемой — и она теряет способность отталкивать влагу. В жидких же средствах для стирки есть энзимные компоненты, которые воспринимают пропитку мембранной одежды как загрязнение и разрушают её. Для стирки мембранных тканей идеально выбирать моющие средства, предназначенные именно для них. Но если найти такие не получается, задача минимум — выбрать средства без отбеливателя в составе. Отжим лучше выбрать с минимальными оборотами либо вовсе убрать из цикла. Температура для стирки: не выше 30−40°С. Режим стирки: «Спортивная одежда». Отжим: на минимальных оборотах (400−450) или же отжимать вручную без скручивания.

Лиоцелл

В основе этой ткани лежит целлюлоза, добываемая из древесины эвкалипта. По тактильным и внешним характеристикам ткань напоминает шелк и хлопок.

— Это одна из моих любимых тканей в принципе, — отмечает Янина. — Лиоцелл приятен на ощупь, а внешне выглядит, как мокрый шелк — очень благородно. Пожалуй, его главное достоинство заключается в том, что он быстро впитывает влагу. Благодаря этому вещи из него легко отпариваются. Достаточно оставить костюм на вешалке в душе с включенной горячей водой — и он сам достаточно быстро распрямится. Именно так я делаю в командировках. Единственный недостаток этой ткани для меня — высокая цена.



Лиоцелл

Героиня признается, что в их семье гладят исключительно рубашки мужа. Трату времени на глажку других вещей они стараются исключить еще на этапе шопинга, покупая «максимально немнущееся».

Эрнест Новик Для вещей из лиоцелла рекомендуется выбирать один из самых щадящих режимов стиральной машины: либо «Быстрая стирка», либо «Ручная стирка». Также нужно использовать минимальные обороты при отжиме (а лучше обойтись без них) и самую низкую из возможных температур. Температура для стирки: ниже 40 °C. Режим стирки: «Деликатная стирка», «Быстрая стирка», «Ручная стирка». Отжим: на минимальных оборотах (400−450).

Модал

Модал — одна из разновидностей вискозы, только куда более модернизированной. Ткань полностью производят из древесной целлюлозы: как правило, это сосна, бук или эвкалипт. Впервые технологию ее получения освоили в Японии еще в 30-е годы прошлого века, а довели до ума уже в Европе: в 60-е годы этим занялись мастера из Австрии.



Модал

— Если бы не бирки, я бы не смогла отличить модал от лиоцелла, — признается Янина. — Эта ткань тоже тактильно приятна, комфортна для тела, экологична. Она хорошо пропускает воздух и долго сохраняет свой изначальный внешний вид — в общем, прослужит такая вещь долго. Главное — аккуратно стирать ее и не выкручивать. В идеале — сушить на горизонтальной поверхности.

Эрнест Новик Для таких «нежных» тканей выбирайте режим «Деликатная стирка». По температуре всегда отталкивайтесь от указаний на бирке и, если боитесь повредить ткань, то ставьте минимальный отжим или убирайте его из цикла. Лучше пусть вещь будет дольше сохнуть, чем испортится. Температура для стирки: 30 °C. Режим стирки: «Деликатная стирка». Отжим: разрешается отжим на невысоких оборотах, но после него изделия надо достать и расправить.





Экокожа

Поиски альтернативы натуральной коже, которая бы позволила сохранять жизни животных, велись постоянно. Первой находкой стал дерматин (или «кожзам»), но он был далеко не лучшего качества и сильно царапался. Достойную замену коже ученые смогли разработать в 1963 году. Для получения экокожи на тканую основу придумали наносить микропористую пленку из полиуретана.



Экокожа

— Хорошую вещь из экокожи можно проносить десятки лет, и износа ей не будет, — утверждает Янина. — Примером тому может служить моя юбка: купила ее лет 15 назад в Италии, а выглядит она все так же хорошо. Но это работает только в случае с качественной экокожей: она дышит, в ней ничего не потеет, материал не царапается. Но срок эксплуатации вещи из подобного материала легко сократить, если выкручивать ее после стирки или гладить на высокой температуре.

Эрнест Новик Горячая вода может испортить экокожу, поэтому ее рекомендуется стирать в холодной. Также для перестраховки можно отключить отжим. В фирменном приложении LG ThinQ в зависимости от модели устройства доступно до 23 дополнительных программ. Их можно запустить на стиральной машине прямо с телефона благодаря Wi-Fi. Один из таких циклов идеально подходит для экокожи — это «Стирка в холодной воде». Температура для стирки: 30 °C. Режим стирки: «Деликатная стирка», «Стирка в холодной воде». Отжим: либо без отжима, либо отжим при невысоких (400) оборотах.

Металлизированные ткани

Металлизирование сегодня чаще всего делается несколькими способами: нанесением на текстиль ионно-плазменного распыления или «нашивкой» на обычную ткань пайеток различной величины.



Металлизированная ткань

— Подобного рода вещи мы не носим каждый день, поэтому вряд ли им понадобится частая стирка. Если загрязнение сложное, проще отдать вещь в химчистку. Главный минус металлизированных тканей для меня — они могут электризоваться и колоться, цепляться за волосы, если пайетки крупные. Но для пары выходов в свет можно и потерпеть, — улыбается Янина.

Эрнест Новик Такого рода ткани лучше держать чистыми, но если появилась необходимость их постирать, придерживайтесь основного правила — кладите одежду в специальный мешок для стирки. Благодаря ему такая одежда не повредится и, что очень важно, не повредит барабан. Согласитесь, не хотелось бы испортить барабан и потерять его свойства из-за неправильной стирки. Температура для стирки: отталкиваться от информации на бирке. Режим стирки: «Деликатная стирка». Отжим: либо без отжима, либо отжим при минимальных оборотах.





Вельвет и бархат

Обе эти ткани достаточно давно известны человечеству: вельвет использовали уже в Средневековье. Эту ткань могли себе позволить исключительно короли. Бархат в Китае продавали и того раньше — еще в 3 веке до нашей эры. Материал тоже был очень дорогим, так как для его изготовления брали натуральный шелк, золотые или серебряные нити и редкие красители. Правда, сегодня эти ткани получили новое прочтение, их постоянно улучшают и модифицируют.

Современный вельвет по составу — это смесь из волокон хлопка, вискозы и полиамида. Доступные варианты бархата также состоят из хлопка и вискозы, а еще к ним добавляют шерсть и синтетические нити.



Вельвет

— Главные минусы обеих тканей, на мой взгляд, в том, что они «полнят», — поясняет собеседница. — А еще к ним вечно цепляется мусор, всякие ворсинки. Если вельвет не из хлопка, то в нем будет жарко. Бархат же с примесью синтетики может «липнуть» к телу и наэлектризовывать волосы. Также стоит учитывать, что для сушки вещей из этих тканей потребуется достаточно много времени.

Эрнест Новик Так как в составе этих тканей присутствует хлопок, то для их стирки можно выбирать режим «Хлопок». В стиральных машинах LG AI DD в этом режиме к циклу подключится фирменный искусственный интеллект AI DD, который определит вес, тип и плотность ткани, после чего самостоятельно подберет оптимальный алгоритм стирки. Останется только достать вещи из стиральной машины. Температура для стирки: не выше 30−40°С . Режим стирки: «Хлопок». Отжим: скорость отжима не более 400 об/мин.

Жаккард

Жаккардами называют большую группу материалов, сделанных крупноузорчатым переплетением нитей разной природы. По сути, это своеобразный тип плетения с образованием крупных узоров. Придумал такой метод представитель династии ткачей города Лиона Жаккард.

Жаккард бывает и трикотажный, и атласный, и сатинового типа — в зависимости от сырья, из которого его производят.



Жаккард

— Для кого-то жаккард ассоциируется с мебельной обивкой. На самом деле из него делают много разной одежды. Я недавно приобрела себе платье из жаккарда от Lakbi с красивым флористическим принтом. Но чаще всего в костюмах из него можно встретить зрелых, статусных женщин или красавиц в платьях а-ля Dolce&Gabbana. Материал отлично держит форму и практически никогда не садится — главное, не стирать его при высоких температурах, не отжимать и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, — рассказывает Янина.

Эрнест Новик Чтобы не повредить одежду из такой ткани, используйте минимальную температуру, а также отключайте отжим. Если в стиральной машине есть функции, предусматривающие защиту цвета, они также отлично подойдут для жаккарда. Температура для стирки: не выше 30 °C. Режим стирки: «Деликатная стирка». Отжим: без отжима.

Синтетика

Еще до середины прошлого века люди использовали натуральные ткани, пока ученые не научились производить искусственные волокна из полимеров, не встречающихся в природе. Так на свет появились нейлон, капрон, спандекс, полиэстер и множество других незаменимых сейчас материалов. Это и есть синтетика. Хотя у нас это слово часто ассоциируется с не самыми качественными искусственными тканями, отчего и может вызывать негативную реакцию.



Полиэстер

— К синтетике до сих пор относятся предвзято, хотя это то, с чем мы живем, — говорит Янина. — Большинство наших вещей созданы из синтетических тканей: от искусственных шуб до свитеров и платьев. Они доступны по цене и поэтому массовы. Вот платье на мне — как раз синтетическое. Оно может электризоваться, если надеваешь колготки, дышит хуже натуральных тканей, но в целом это качественная вещь: хорошо выглядит и носится. Главное в уходе за синтетикой — не сушить в машине и на батареях, иначе с образовавшимися складками будет сложно справиться. Гладить лучше на бережном режиме а-ля «шелк».

Эрнест Новик «Деликатная» программа отлично подойдет для таких тканей. В этом режиме машина в зависимости от вашего выбора будет использовать воду с температурой от 20 до 40 °C и минимальные обороты отжима, который всегда можно отключить, если он вам не нужен. Температура для стирки: 20−40°С . Режим стирки: «Деликатная стирка». Отжим: минимальные обороты (400−450).

Смесовые ткани

В таких тканях смешивают натуральные и синтетические волокна, таким образом сочетая лучшие характеристики каждого типа. Например, лен могут целенаправленно объединять с хлопком или шерстью, а шерсть комбинировать с вискозой.

— Соединяясь, эти нити как бы «помогают» друг другу. Например, лен сам по себе рассыпчатый, выглядит достаточно просто. Но в сочетании с вискозой получается благородная ткань, которая будто играет новыми красками, приобретает блеск, меньше мнется. Стирать, правда, подобные ткани лично для меня куда сложнее — непонятно, выбирать «смешанный» режим, деликатную стирку или что-то еще, — признается героиня.



Лен-хлопок

Эрнест Новик Видов смесовых тканей множество, идеальное решение для них — смотреть рекомендации по циклу от производителя одежды: кому, как не ему, знать, как стирать его же вещь. Если же бирка давно отрезана, мой совет прост: читайте инструкцию к стиральной машине. Там всегда написано, для какой ткани лучше выбрать тот или иной цикл, и вынесены характеристики режима — температура, скорость отжима и максимальная загрузка.

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