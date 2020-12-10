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Прототип Starship взорвался при проверке вертикального способа посадки
Источник материала: Tut.by
Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас, передает
Прототип SN8 поднялся на 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, заработало лишь два из них. При попытке приземления ракета не успела погасить вертикальную скорость и взорвалась.
SpaceX
Глава SpaceX посчитал испытания успешными. «Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!», — написал Маск.
Это не первый взрыв Starship — в мае прототип
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Илон Маск объяснил, что давление в топливном баке было недостаточным, это привело к высокой скорости приземления.
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