Прототип Starship взорвался при проверке вертикального способа посадки

Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас, передает TJoural . Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Прототип SN8 поднялся на 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, заработало лишь два из них. При попытке приземления ракета не успела погасить вертикальную скорость и взорвалась.

SpaceX рассказала , что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу. Маск сообщил, что компания испытала «успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления».

Глава SpaceX посчитал испытания успешными. «Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!», — написал Маск.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!