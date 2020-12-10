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Прототип Starship взорвался при проверке вертикального способа посадки

10.12.2020 09:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас, передает TJoural. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Прототип SN8 поднялся на 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, заработало лишь два из них. При попытке приземления ракета не успела погасить вертикальную скорость и взорвалась.

SpaceX рассказала, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу. Маск сообщил, что компания испытала «успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления».

Глава SpaceX посчитал испытания успешными. «Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!», — написал Маск.

Это не первый взрыв Starship — в мае прототип взорвался после начала испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Это стало четвертым неудачным тестом корабля с ноября 2019 года.

 
 
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