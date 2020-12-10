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БНТУ отмечает сегодня 100-летний юбилей
Источник материала: ОНТ
Образование с вековыми традициями. Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летний юбилей.
35 тысяч студентов получают здесь образование на 16 факультетах. Почти 90 инженерных специальностей и более 2-х тысяч преподавателей. Трудно переоценить вклад университета в развитие страны – в числе именитых выпускников известные ученые, государственные деятели, успешные предприниматели, руководители крупных предприятий. К юбилейной дате, а также за вклад в развитие образования, внедрение новых технологий и подготовку научных кадров главный технический вуз страны указом Президента награжден орденом Трудовой Славы.
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Образование с вековыми традициями. Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летний юбилей. 35 тысяч студентов получают здесь...
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