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БНТУ отмечает сегодня 100-летний юбилей

10.12.2020 09:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БНТУ отмечает сегодня 100-летний юбилей

Образование с вековыми традициями. Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летний юбилей.

35 тысяч студентов получают здесь образование на 16 факультетах. Почти 90 инженерных специальностей и более 2-х тысяч преподавателей. Трудно переоценить вклад университета в развитие страны – в числе именитых выпускников известные ученые, государственные деятели, успешные предприниматели, руководители крупных предприятий. К юбилейной дате, а также за вклад в развитие образования, внедрение новых технологий и подготовку научных кадров главный технический вуз страны указом Президента награжден орденом Трудовой Славы. 

 

 

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Образование с вековыми традициями. Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летний юбилей. 35 тысяч студентов получают здесь...
 
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