БНТУ отмечает сегодня 100-летний юбилей

Источник материала: ОНТ

Образование с вековыми традициями. Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летний юбилей.

35 тысяч студентов получают здесь образование на 16 факультетах. Почти 90 инженерных специальностей и более 2-х тысяч преподавателей. Трудно переоценить вклад университета в развитие страны – в числе именитых выпускников известные ученые, государственные деятели, успешные предприниматели, руководители крупных предприятий. К юбилейной дате, а также за вклад в развитие образования, внедрение новых технологий и подготовку научных кадров главный технический вуз страны указом Президента награжден орденом Трудовой Славы.

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