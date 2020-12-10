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Жителя Витебска осудили на 4,5 года за подсечку сотруднику милиции, который упал и оцарапал ладони

10.12.2020 09:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Витебска 9 декабря приговорил 39-летнего местного жителя Олега Ефременко к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Жителя Витебска осудили на 4,5 года за подсечку сотруднику милиции, который упал и оцарапал ладони

Судья Наталья Кораблина признала его виновным в преступлении по статье 364 УК (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел), сообщает «Витебская весна».

После подсечки, сделанной Ефременко во время столкновения протестующих с силовиками 13 сентября, милиционер упал и оцарапал ладони.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего сотрудника МВД, который требовал денежной компенсации морального вреда в тысячу рублей.

Олег Ефременко находится под стражей с 16 сентября. Это время зачислено ему в срок наказания.

Это третий по счету процесс по уголовным делам по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса (применение насилия к сотрудникам МВД и должностным лицам) в отношении участников уличных шествий в Витебске. Приговор Ефременко на сегодня самый жесткий, отмечают правозащитники.

В последнем слове обвиняемый еще раз извинялся перед потерпевшим. Он также попросил прощения и у своей жены, которая осталась одна с маленьким сыном.

«Неадекватно суровое решение можно объяснить только отсутствием у ответственных за приговор всяких общечеловеческих и правовых норм, отсутствием всякого здравого смысла», — прокомментировал приговор присутствовавший на последнем заседании друг Олега Ефременко.

«Да, четыре с половиной года — это много. А теперь скажите, если завтра эта власть закончится, сколько ему сидеть останется? Ровно столько, сколько нужно для оформления необходимых документов для пересмотра дела. При новой власти эти приговоры будут пересмотрены в кратчайшие сроки. Если мы хотим сократить эти четыре с половиной и сроки других заключенных, мы должны сделать все от нас зависящее законными правовыми методами. Моя философия такова», — высказался после оглашения приговора правозащитник Павел Левинов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Первомайского района Витебска 9 декабря приговорил 39-летнего местного жителя Олега Ефременко к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной...
 
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