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Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Витебске
Источник материала: Навiны
Вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора тела новорожденного.
По сообщению пресс-службы СК, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка пока не установили.
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Вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора тела новорожденного.
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