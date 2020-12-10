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В день зимнего солнцестояния белорусы увидят редкое астрономические явление

10.12.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 декабря в день зимнего солнцестояния жители большей части планеты увидят редкое астрономические явление — тесное сближение крупнейших планет Солнечной системы, а именно, планет Юпитер и Сатурн. Об этом сообщает Astrobel.ru.


Источник: astrobel.ru

В этот вечер их будет разделять всего 6 угловых минут или 1/5 часть лунного диска. Для обычного наблюдателя Юпитер и Сатурн на вечернем небе 21 декабря сольются в одну яркую точку. Этому будет способствовать строго определенное и достаточное редкое взаимное расположение сразу трех планет — Земли, Юпитера и Сатурна.

На протяжении ноября и декабря этого года по вечерам над юго-западным горизонтом после захода Солнца хорошо заметны две планеты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн. Так как орбита Юпитера находится внутри орбиты Сатурна, то Юпитер имеет меньший период обращения вокруг Солнца — 11,86 лет, когда как у Сатурна период обращения вокруг Солнца равен 29,5 лет. Таким образом, время от времени, Юпитер, двигаясь по своей орбите, догоняет и опережает Сатурн. В среднем, это происходит каждые 19,6 лет.

При определенном положении Земли можно заметить, как обе эти планеты сближаются, затем соединяются и вновь расходятся. Именно это и произойдет 21 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что последнее сближение планет Юпитер и Сатурн наблюдалось 31 мая 2000 года. Тогда планеты сблизились на видимое расстояние в 1 градус и 11 угловых минут. Следующее произойдет 5 ноября 2040 года. В этот день планеты сблизятся на видимое расстояние в 1 градус и 14 угловых минут.

Но, конечно, лучше всего наблюдать за этим с помощью астрономических приборов — телескопов или хотя бы биноклей. Так Юпитер и Сатурн можно будет увидеть в одном поле зрения при увеличении даже в несколько сотен крат, что позволит одновременно рассмотреть диск Сатурна, его ледяные кольца и спутники, а также диск Юпитера с его облачными поясами, Большим Красным Пятном и Галелеевыми спутниками.


Изображение, построенное программой Stellarium для телескопа с фокусным расстоянием 1000 мм и окуляром с фокусным расстоянием 6 мм. Результирующее увеличение — 166 крат и поле 60 градусов. Источник: astrobel.ru

Наблюдать за сближением можно уже сейчас. Во второй половине декабря 2020 года планеты Юпитер и Сатурн будут видны невооруженным глазом ранними вечерами невысоко над горизонтом на юго-западе как относительно яркие звезды.

Эти планеты появляются на небе в лучах вечерней зари и затем видны в течение примерно 1,5 — 2 часов. Для наблюдения редкого сближения планет подойдет открытый горизонт с видом на юго-запад. После захода Солнца первым можно будет заметить более яркий Юпитер, а чуть позже и чуть менее яркий Сатурн.

 
 
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