ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Hyundai раскрыла подробности о «подзаряжаемой» гибридной версии Tucson

10.12.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson было представлено без малого три месяца назад, и уже тогда наряду с обычными версиями и младшим гибридным вариантом была заявлена самая мощная модификация Plug-In Hybrid — то есть «подзаряжаемый» гибрид, который может передвигаться и на чистой электротяге. И вот теперь корейцы озвучили характеристики такого Tucson.


Оснащен Tucson Plug-In Hybrid 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDi семейства Smartstream и 66,9-киловаттным электромотором с 304 Нм максимального крутящего момента, в комплекте с которым устанавливается литий-полимерная батарея емкостью 13,8 кВтч. Пиковая отдача системы — 265 л.с. и 350 Нм. В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и полный привод HTRAC с муфтой подключения задней оси.


Объем багажника у гибридного кроссовера варьируется от 558 л до 1737 л со сложенными сиденьями заднего ряда. Также сообщается, что в электрическом режиме Tucson Plug-In Hybrid может проехать до 50 км (согласно предварительным измерениям по методике WLTP). О динамике и расходе топлива данных пока нет. Оснащение помимо всего прочего включает 10,25-дюймовый экран для виртуальных приборов и полный набор электронных ассистентов, включая системы автоматического торможения и удержание в полосе и дистанционная парковка с помощью кнопки на пульте.


На европейском рынке продажи Tucson Plug-In Hybrid начнутся весной следующего года, цены пока не объявлены. Среди основных конкурентов корейской новинки — Ford Kuga PHEV и Volkswagen Tiguan E-Hybrid.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson было представлено без малого три месяца назад, и уже тогда была заявлена самая мощная модификация Plug-In Hybrid. И вот теперь корейцы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто из звезд подписал письмо провластных спортсменов. Называем самые громкие имена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика