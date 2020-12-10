Hyundai раскрыла подробности о «подзаряжаемой» гибридной версии Tucson

Источник материала: Tut.by

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson было представлено без малого три месяца назад, и уже тогда наряду с обычными версиями и младшим гибридным вариантом была заявлена самая мощная модификация Plug-In Hybrid — то есть «подзаряжаемый» гибрид, который может передвигаться и на чистой электротяге. И вот теперь корейцы озвучили характеристики такого Tucson.





Оснащен Tucson Plug-In Hybrid 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDi семейства Smartstream и 66,9-киловаттным электромотором с 304 Нм максимального крутящего момента, в комплекте с которым устанавливается литий-полимерная батарея емкостью 13,8 кВтч. Пиковая отдача системы — 265 л.с. и 350 Нм. В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и полный привод HTRAC с муфтой подключения задней оси.





Объем багажника у гибридного кроссовера варьируется от 558 л до 1737 л со сложенными сиденьями заднего ряда. Также сообщается, что в электрическом режиме Tucson Plug-In Hybrid может проехать до 50 км (согласно предварительным измерениям по методике WLTP). О динамике и расходе топлива данных пока нет. Оснащение помимо всего прочего включает 10,25-дюймовый экран для виртуальных приборов и полный набор электронных ассистентов, включая системы автоматического торможения и удержание в полосе и дистанционная парковка с помощью кнопки на пульте.





На европейском рынке продажи Tucson Plug-In Hybrid начнутся весной следующего года, цены пока не объявлены. Среди основных конкурентов корейской новинки — Ford Kuga PHEV и Volkswagen Tiguan E-Hybrid .