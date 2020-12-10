Кто из звезд подписал письмо провластных спортсменов. Называем самые громкие имена

Источник материала: Tut.by

Письмо провластных спортсменов нередко критикуют за наличие в нем атлетов, которых сложно назвать профессионалами. Среди 3500 подписантов действительно много любителей, тренеров, чиновников, да еще и иностранцев, несовершеннолетних, но есть и по-настоящему топ-спортсмены — бывшие и нынешние.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

23 олимпийских чемпиона (но 22 уже завершили карьеры)

В списке есть множество именитых тренеров и крупных чиновников, но мы сконцентрируемся на тех, кто сделал имя благодаря собственным результатам на спортивных площадках.

Обращение подписали сразу 23 олимпийских чемпиона. С многих из них и начинается письмо. Это гребцы Леонид Гейштор, Екатерина Карстен, Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Дмитрий Довгаленок, Андрей и Александр Богдановичи, легкоатлеты Янина Провалинская-Карольчик, Геннадий Авдеенко, Эллина Зверева, Татьяна Ледовская, гандболисты Андрей Барбашинский, Александр Каршакевич, биатлонист Сергей Булыгин, дзюдоист Игорь Макаров, борец Александр Медведь, фехтовальщики Борис Корецкий, Николай Алехин, тяжелоатлет Валерий Шарий, гимнастка Елена Волчецкая, стрелок Сергей Мартынов, фристайлист Антон Кушнир, батутист Владислав Гончаров. Правда, карьеру спортсмена продолжает только последний из них.

В список топов, впрочем, можно спокойно заносить и не выигрывавших золото Олимпиад, но на протяжение многих лет бывших в числе лучших в мире Наталью Цилинскую, Елену Зубрилову, Любовь Черкашину, Инну Жукову, Татьяну Дроздовскую, Татьяну Петреню, Игоря Басинского, Андрея Михневича, Геннадия Олещука, а также Оксану Менькову (она брала золото Игр, но лишилась медали из-за положительной допинг-пробы).



Владислав Гончаров. Фото: Reuters

Лидеры сборных в нескольких видах спорта

Ряд действующих лидеров своих команд действительно подписали письмо. В основном, это виды, которые популярны во время Олимпийских игр, но не получают большого внимания от болельщиков и СМИ в другие годы.

Помимо вышеупомянутого Владислава Гончаров к ним можно отнести пятиборку Анастасию Прокопенко, гимнастку Екатерину Галкину, легкоатлетов Ивана Тихона, Татьяну Холодович, Максима Недосекова, Анастасию Мирончик-Иванову, гребцов Марину Литвичнук и Дмитрия Третьякова, велогонщиков Евгения Королька и Татьяну Шаракову, тяжелоатлетов Вадима Стрельцова, Дарью Наумову, батутистку Марию Махаринскую, а также представителей борьбы — Василису Марзалюк, Ирину Курочкину, Али Шабанова.



Фото из личного архива Екатерины Галкиной

Бывшие игровики

В списке почти нет действующих спортсменов самых популярных сборных — футбола, хоккея, гандбола и баскетбола, но хватает бывших игровиков. Мы уже упомянули Андрея Барбашинского и Александра Каршакевича. Подписали письмо и другие известные экс-гандболисты — Сергей Рутенко, Иван Бровко, Андрей Крайнов.

Также в списке можно найти бывших футболистов сборной Беларуси Владимира Корытько и Юрия Вергейчика, ряд экс-хоккеистов национальной команды, включая Михаила Захарова, Сергея Шабанова, Андрея Михалева, Леонида Фатикова, Олега Хмыля и Ярослава Чуприса, а также экс-баскетболиста сборной Беларуси Руслана Бойдакова.



Сергей Рутенко. Фото: den2014. ehf-euro.com

Арина Соболенко

Особняком в списке стоит Арина Соболенко. Прямо сейчас 22-летняя теннисистка входит в топ-10 рейтинга WTA и является одной из наиболее популярных спортсменок в стране.

Арина уже неоднократно вступала в полемику с болельщиками из-за своей позиции. В инстаграме ее нередко критикуют за молчание, но больше всего ей досталось за обсуждение макияжа во время одного из самых жестких разгонов акций протеста.

Соболенко извинилась за грубость в комментариях, но от своей позиции не отказалась.



Фото из инстаграма Арины Соболенко