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В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена

10.12.2020 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В США в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений.

Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее известила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях, говорится в заявлении Байдена-младшего, распространенном в среду, 9 декабря.

"Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - заявил Байден-младший.

В свою очередь избирательный штаб Джо Байдена распространил заявление, в котором отмечается, что избранный президент США "гордится сыном". Он констатировал, что Хантер Байден "сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы", но "становился сильнее".

Как отмечает агентство AP, нынешнее расследование в отношении Хантера Байдена было начато в 2018 году - за год до того, как его отец выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. По данным анонимного источника агентства, в ходе расследования изучаются некоторые сделки Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.

В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане.

В докладе комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и по финансам, подготовленном республиканцами и опубликованном в конце сентября, утверждается, Хантер Байден, его семья и деловые партнеры на протяжении нескольких лет получали "миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан".

По мнению авторов документа, речь идет о потенциально преступной деятельности, связанной "с транзакциями между Хантером Байденом и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".

 
 
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В США в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена, проводится расследование, касающееся налоговых отчислений.
 
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