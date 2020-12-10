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Пироги и торты, с которыми встречают близких после суток
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали несколько фотофактов и только за последние дни.
Такой пирог друзья приготовили для вокалиста групп «Петля пристрастия» и «Кассиопея» Ильи Черепко-Самохвалова, который отсидел 15 суток в Окрестина и Барановичах,
Фото Наша Нiва
Киевский торт «23.34» – минчанину после 14 суток изоляции в Жодино.
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Собрали несколько фотофактов и только за последние дни.
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