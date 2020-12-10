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Прекратить насилие, вернуть послов. Дипломаты ЕС, Великобритании, Швейцарии и США провели встречу с Макеем
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На сайте белорусского МИД об этой встрече не упоминается даже вскользь.
Накануне главы дипломатических миссий ЕС и государств-членов ЕС, представленных в Минске, Великобритании, Швейцарии и США встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Об этом сообщает один из официальных
Чего хотели дипломаты?
Их интересовали планы белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права, что, в первую очередь, выразилось бы в следующем:
- прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;
- освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных;
- судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности;
- проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.
Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права.
Власти Беларуси также призвали воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания.
Главы дипмиссий надеются, что белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года.
Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее.
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Прекратить насилие, вернуть послов. Дипломаты ЕС, Великобритании, Швейцарии и США провели встречу с Макеем
На сайте белорусского МИД об этой встрече не упоминается даже вскользь.
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