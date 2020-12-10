ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело младенца нашли в контейнере для мусора в Витебске

10.12.2020 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Витебские следователи ищут мать ребенка, тело которого было обнаружено накануне вечером в мусорном контейнере на юго-востоке города.


Следователи работают на месте происшествия / @skgovby

Речь идет о младенце. Кто его нашел, не сообщается — "вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора в Витебске тела младенца", рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Ранее информация о происшествии появилась в витебском телеграм-канале. Подписчики канала сообщали, что  в районе магазина "Виталюр" в микрорайоне Билево "кто-то выбросил новорожденного ребенка в мусорку".  Один из местных жителей рассказывал, что к нему домой приходил следователь, говорил о происшествии и интересовался, не видел ли тот что-нибудь.

Следователи уже изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Витебский городской отдел СК начал проверку по этому факту, передает "Еврорадио".
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебские следователи ищут мать ребенка, тело которого было обнаружено накануне вечером в мусорном контейнере на юго-востоке города.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика