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Стали известны имена новых топ-менеджеров разгромленного «Белгазпромбанка»

10.12.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Временная администрация разгромленного «Белгазпромбанка» во главе с Надеждой Ермаковой прекращает свою деятельность.



Вместе с тем, на заседании Нацбанка 8 декабря несколько средних менеджеров «Белогазпромбанка» прошли необходимую квалификационную комиссию для назначения в заместители председателя банка, пишет "Наша Нива".

Это Константин Кирьянов — начальник департамента розничного бизнеса, Ирина Антонова — начальник управления финансовых институтов, Владимир Короткевич — начальник юридического управления.

Источники «Нашей Нивы» считают, что они и станут новыми топ-менеджерами банка.

Формально функцию председателя выполняет Кирилл Бадей, который проходит по одному делу с Виктором Бабарико, но пока не является осужденным.

Бадей или и впредь останется «председателем», или на это место будет назначен новый руководитель, которого нужно согласовать с Москвой — пока информации о реальном преемнике Бабарико нет.
 
 
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Временная администрация разгромленного «Белгазпромбанка» во главе с Надеждой Ермаковой прекращает свою деятельность.
 
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