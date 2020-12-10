Стали известны имена новых топ-менеджеров разгромленного «Белгазпромбанка»









заседании Нацбанка 8 декабря несколько средних менеджеров «Белогазпромбанка» прошли необходимую квалификационную комиссию для назначения в заместители председателя банка, пишет "Наша Нива" . Вместе с тем, наНацбанка 8 декабря несколько средних менеджеров «Белогазпромбанка» прошли необходимую квалификационную комиссию для назначения в заместители председателя банка, пишет





Это Константин Кирьянов — начальник департамента розничного бизнеса, Ирина Антонова — начальник управления финансовых институтов, Владимир Короткевич — начальник юридического управления.





Источники «Нашей Нивы» считают, что они и станут новыми топ-менеджерами банка.





Формально функцию председателя выполняет Кирилл Бадей, который проходит по одному делу с Виктором Бабарико, но пока не является осужденным.





Бадей или и впредь останется «председателем», или на это место будет назначен новый руководитель, которого нужно согласовать с Москвой — пока информации о реальном преемнике Бабарико нет.

