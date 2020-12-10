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В военкомате сказали, где будут служить те, кто поддерживает митингующих

10.12.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Призывники перед армией проходят идеологическую проверку.


Ганцевичские призывники / ganc-chas.by​

Об этом газете "Ганцавіцкі час" рассказал начальник обособленной группы (Ганцевичского района) военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов майор Андрей Блащенко, передает "Еврорадио".

"Мы беседуем с каждым из ребят. Со всего призыва был только один человек, который высказывал точку зрения митингующих. Для службы в армии это не является препятствием. Но надо понимать, что за этими ребятами будет определённый усиленный контроль и у них меньше шансов попасть в элитные войска", — признался офицер.

Также Блащенко заявил, что для противников власти предусматривают направление в конкретные войска: "Если бы выявился человек, который полностью отвергает наш политический строй, Конституцию и другие законы, то к нему, возможно, были бы приняты такие меры, как дополнительная беседа и направление на службу в железнодорожные войска".

Правда, в Беларуси давно нет такого вида войск, как железнодорожные — есть транспортные.
 
 
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Призывники перед армией проходят идеологическую проверку.
 
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