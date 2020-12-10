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В военкомате сказали, где будут служить те, кто поддерживает митингующих
Источник материала: Партизан
Призывники перед армией проходят идеологическую проверку.
Ганцевичские призывники / ganc-chas.by
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"Мы беседуем с каждым из ребят. Со всего призыва был только один человек, который высказывал точку зрения митингующих. Для службы в армии это не является препятствием. Но надо понимать, что за этими ребятами будет определённый усиленный контроль и у них меньше шансов попасть в элитные войска", — признался офицер.
Также Блащенко заявил, что для противников власти предусматривают направление в конкретные войска: "Если бы выявился человек, который полностью отвергает наш политический строй, Конституцию и другие законы, то к нему, возможно, были бы приняты такие меры, как дополнительная беседа и направление на службу в железнодорожные войска".
Правда, в Беларуси давно нет такого вида войск, как железнодорожные — есть транспортные.
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Призывники перед армией проходят идеологическую проверку.
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