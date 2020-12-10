Седокова показала редкие кадры со свадьбы с молодым мужем

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Анна Седокова приоткрыла завесу личной жизни: в новом клипе звезда показала очень редкие кадры со свадьбы с 28-летним баскетболистом Янисом Тимма.

37-летняя Седокова обрела свое счастье совсем недавно: в 2019 году стало известно о ее романе с латвийским спортсменом, который привел к третьему замужеству звезды . Свадьба состоялась в сентябре 2020 года, но только сейчас певица решила поделиться личными кадрами. И сделала это с творческим подходом - в клипе на композицию "Привязана к тебе".

Премьеру нового клипа Седокова анонсировала в Instagram: фолловеры звезды буквально отсчитывали минуты до выхода документального фильма, который певица заранее объявила "манифестом любви".

Новый клип Седоковой состоит из кадров, снятых в самоизоляции, во время свадьбы и других личных моментов счастливых молодоженов.

По словам певицы, свое творение она посвятила всем, кто смог удержать любовь во время карантина, а также тем, кому хорошо вдвоем независимо от любых обстоятельств.

Напомним, что у Седоковой есть трое детей от бывших избранников. Средняя дочка - Моника живет с отцом в США. После локдауна из-за пандемии певица даже заявила, что не увидит дочь .