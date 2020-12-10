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Мужчина вышел на рыбалку и провалился под лед. Спасли

10.12.2020 09:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера утром на озере у деревни Шумилино (Витебская область) провалился под лед рыбак. Продержаться на поверхности до прибытия спасателей помог жилет. О происшествии рассказывает МЧС.

В 8:35 спасателям поступило сообщение от рыбаков о том, что на озере Шумилинское тонет их коллега. По прибытии работники МЧС увидели, что в промоине на расстоянии около 80 метров от берега плавает человек, держась за край льда.

Мужчина вышел на рыбалку и провалился под лед. Спасли

По информации спасателей, мужчина рано утром пришел рыбачить и, не рассчитав толщину льда, провалился. Продержаться на поверхности помог спасательный жилет.

Мужчина вышел на рыбалку и провалился под лед. Спасли

 
 
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Вчера утром на озере у деревни Шумилино (Витебская область) провалился под лед рыбак. Продержаться на поверхности до прибытия спасателей помог жилет. О...
 
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