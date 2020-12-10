Мужчина вышел на рыбалку и провалился под лед. Спасли

Источник материала: Onliner

Вчера утром на озере у деревни Шумилино (Витебская область) провалился под лед рыбак. Продержаться на поверхности до прибытия спасателей помог жилет. О происшествии рассказывает МЧС.

В 8:35 спасателям поступило сообщение от рыбаков о том, что на озере Шумилинское тонет их коллега. По прибытии работники МЧС увидели, что в промоине на расстоянии около 80 метров от берега плавает человек, держась за край льда.





По информации спасателей, мужчина рано утром пришел рыбачить и, не рассчитав толщину льда, провалился. Продержаться на поверхности помог спасательный жилет.



