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В районе площади Якуба Коласа в Минске горел автомобиль (видео)

10.12.2020 09:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели пишут в чат-бот Onliner о происшествии в районе площади Якуба Коласа в Минске. Там посреди проезжей части, вблизи перекрестка улиц Якуба Коласа и Веры Хоружей, горел автомобиль, сообщается, что это был Citroen С5. Открытое пламя охватило часть машины, на место прибыли сотрудники МЧС.

— Сегодня на площади Якуба Коласа горел Citroen. Пострадавших нет, мужчина стоял возле своей машины, — рассказал один из очевидцев.




Происшествие повлияло на работу трамваев. По информации «Минсктранса», с 8:20 на улице Красной, 23 произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11, следующих в направлении проспекта Машерова. Движение было возобновлено спустя 10 минут, в 8:30.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели пишут в чат-бот Onliner о происшествии в районе площади Якуба Коласа в Минске. Там посреди проезжей части, вблизи перекрестка улиц Якуба Коласа и Веры...
 
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