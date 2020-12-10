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В районе площади Якуба Коласа в Минске горел автомобиль (видео)
Источник материала: Onliner
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— Сегодня на площади Якуба Коласа горел Citroen. Пострадавших нет, мужчина стоял возле своей машины, — рассказал один из очевидцев.
Происшествие повлияло на работу трамваев. По информации «Минсктранса», с 8:20 на улице Красной, 23 произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11, следующих в направлении проспекта Машерова. Движение было возобновлено спустя 10 минут, в 8:30.
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Читатели пишут в чат-бот Onliner о происшествии в районе площади Якуба Коласа в Минске. Там посреди проезжей части, вблизи перекрестка улиц Якуба Коласа и Веры...
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