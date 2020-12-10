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Столкновения полиции и антифашистов произошли в Портленде

10.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столкновения полиции и антифашистов произошли в Портленде

Очередные беспорядки на западе Соединённых Штатов. Портленд стал местом жестких столкновений активистов с полицией после того, как силовики попытались выселить семь человек, которые якобы незаконно заняли дом и по решению суда должны были покинуть его ещё в сентябре. 

Нарушителей задержали и установили вокруг здания забор. Около сотни активистов антифашистских организаций забросали стражей порядка бутылками и камнями. Зачинщики вооружились огнетушителями и построили баррикады. Мэр Портленда призвал полицейских разогнать людей любыми способами.

 

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Очередные беспорядки на западе Соединённых Штатов. Портленд стал местом жестких столкновений активистов с полицией после того, как силовики попытались выселить...
 
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