Стало известно, когда в Минске зажгут новогоднюю иллюминацию

Источник материала: ОНТ

Минске зажгут новогоднюю иллюминацию" class="one-news__figure-img">

15 декабря в Минске зажгут новогоднюю иллюминацию. Об этом информирует официальный канал Минского горисполкома в Telegram.

Ранее Мингорисполком показал , какой в этом году будет главная елка страны.

Фото: Pixabay

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