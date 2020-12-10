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Стало известно, когда в Минске зажгут новогоднюю иллюминацию
Источник материала: ОНТМинске зажгут новогоднюю иллюминацию" class="one-news__figure-img">
15 декабря в Минске зажгут новогоднюю иллюминацию. Об этом
Ранее Мингорисполком
Фото: Pixabay
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15 декабря в Минске зажгут новогоднюю иллюминацию. Об этом информирует официальный канал Минского горисполкома в Telegram. Ранее Мингорисполком показал, какой в этом...
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