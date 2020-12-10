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Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских

10.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских

На юге Франции 20-летний мужчина с ножом атаковал полицейских. Двое правоохранителей получили легкие ранения, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Journal du dimanche.

Молодой человек напал на стражей порядка с керамическим ножом. Один из полицейских получил ранение в шею. Нападавший был обезврежен с применением электрошокера.

Задержанный числился в списке подозреваемых в радикализации.

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова

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На юге Франции 20-летний мужчина с ножом атаковал полицейских. Двое правоохранителей получили легкие ранения, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Journal du dimanche....
 
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