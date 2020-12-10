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Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских
Источник материала: ОНТ
На юге Франции 20-летний мужчина с ножом атаковал полицейских. Двое правоохранителей получили легкие ранения,
Молодой человек напал на стражей порядка с керамическим ножом. Один из полицейских получил ранение в шею. Нападавший был обезврежен с применением электрошокера.
Задержанный числился в списке подозреваемых в радикализации.
Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова
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На юге Франции 20-летний мужчина с ножом атаковал полицейских. Двое правоохранителей получили легкие ранения, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Journal du dimanche....
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