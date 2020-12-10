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На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту

10.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту

На Минской кольцевой автодороге легковой автомобиль врезался и повалил осветительную мачту, о чем сообщает Telegram-канала управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, за рулем легкового Renault находилась водитель 1997 года рождения. Автомобиль двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр. Победителей в направлении деревни Зацень. На 42 км МКАД водитель допустил неуправляемый занос машины и, выехав за пределы проезжей части, наехал на осветительную мачту, повалив последнюю на проезжую часть. 

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажир – девушка 2001 года рождения. Они с травмами были доставлены в больницу. 

По факту аварии начата проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются. На данный момент известно, что у водителя не было видимых признаков алкогольного опьянения. При этом сам водитель утверждает, что он не помнит момента наезда.

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На Минской кольцевой автодороге легковой автомобиль врезался и повалил осветительную мачту, о чем сообщает Telegram-канала управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
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