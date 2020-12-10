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Вы в декрете? Ищем героинь для новогодней фотосессии

10.12.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предновогодняя пора создана для того, чтобы поверить, что наступающий год будет лучше, чем год уходящий: выбор подарков и их упаковка, украшение елочки, прогулки с семьей и друзьями по городу — все это вселяет надежду на счастливое будущее. Чтобы внести лепту в грядущий праздник, редакция TUT.BY вместе с РОО «Белорусская палата моды» решили организовать фотосессию для мам, находящихся в декрете. Одежда, задействованная в съемке, останется в гардеробе участниц.


Кого мы ищем: женщин, которые находятся в декрете, но хотят поднять себе настроение, отдохнуть и зарядиться новогодним духом. Нам нужны читательницы с маленькими детьми, которые не боятся экспериментов в стиле и готовы преобразиться под чутким руководством профессионалов индустрии моды.

Что надо указать в заявке: коротко расскажите о себе и своем опыте пребывания в декрете, о своем ребенке. Не забудьте добавить информацию о росте, возрасте и размерной линейке одежды ваших и вашего ребенка. Также в тексте письма необходимо написать, почему редакция должна выбрать именно вашу заявку, а также приложить фотографии и указать контактный номер телефона.

Как это будет происходить: вместе с профессионалами модной сферы — стилистом, визажистом, фотографом — мы сделаем по-настоящему праздничную фотосессию для вас и вашего малыша, запишем небольшое интервью о материнстве, а результаты опубликуем на TUT.BY.

Заявки принимаются до 13 декабря включительно. Фотосессия предположительно пройдет 17 декабря в первой половине дня. Мы обеспечим героинь средствами защиты и будем соблюдать социальное дистанцирование во время съемки.

Обратите внимание: редакция сохраняет за собой право не рассматривать неполные заявки. Мы свяжемся только с теми читательницами, чьи мотивации будут самыми аргументированными и интересными.

Ждем ваших писем с пометкой «Новый год для мамы в декрете» на e-mail: alesia.pesenko@tutby.com

 
 
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