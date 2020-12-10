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Суд отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам

10.12.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд Беларуси вынес решение по делу между компанией Wargaming и пятью ее бывшими сотрудниками, основавшими студию Blitz Team LLC (сейчас переименована в Press Fire Games). По мнению Wargaming, бывшие сотрудники действовали неправомерно, выложив код программы, принадлежащий компании, в открытый доступ. В итоге суд отказал Wargaming в удовлетворении исковых требований.


Фото: Wargaminge

9 декабря 2020 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь было вынесено решение по иску компании Wargaming.net Limited к пяти бывшим сотрудникам минского центра разработки компании Wargaming (CООО «Гейм Стрим»).

По итогам разбирательства суд полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований. Полный текст решения, поясняющий мотивы Суда при его вынесении, еще не опубликован.

В Wargaming не согласны с решением суда.

— Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство Республики Беларусь не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях, — прокомментировали в компании. — Wargaming обратился в суды Республики Кипр и США, в которых рассматриваются другие (но связанные) вопросы нарушения прав компании.

По вопросам, затронутым в рамках судебного процесса в Беларуси, Wargaming уже добился фактического удовлетворения части своих требований: ответчики удалили код, ранее размещенный ими, из открытого доступа и таким образом устранили причину обращения с исковыми требованиями, не дожидаясь решения Верховного Суда.

Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее трудились в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine.

От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1,7 миллиона долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть здесь.

Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming представила свою официальную позицию «по искам, связанным с нарушением прав на интеллектуальную собственность». В письме сообщалось: «На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии, Кипр, по иску компании Wargaming к OOO „БлицТим“: ответчику запрещено неавторизованное использование слова Blitz, в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр».

После этого компания Blitz Team направила в 42.TUT.BY пресс-релиз, где сообщила: Apple проинформировала их, что по требованию Wargaming вынуждена приостановить распространение игры BATTLE PRIME в странах Европейского союза.

В июле студия исключила из своего наименования «оспариваемое слово» и, таким образом, «лишила кипрскую компанию формальных зацепок для вовлечения магазинов приложений в это сутяжничество. Отмечается, что App Store и Google Play Store уже вернули игру «на полки».

Студия также обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака Battle Prime — по словам представителей компании, на прошлой неделе они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.

 
 
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Верховный Суд Беларуси вынес решение по делу, связанному с защитой интеллектуальной собственности
 
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