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Суд отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам
Источник материала: Tut.by
Верховный суд Беларуси вынес решение по делу между компанией Wargaming и пятью ее бывшими сотрудниками, основавшими студию Blitz Team LLC (сейчас
9 декабря 2020 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь было вынесено решение по иску компании Wargaming.net Limited к пяти бывшим сотрудникам минского центра разработки компании Wargaming (CООО «Гейм Стрим»).
По итогам разбирательства суд полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований. Полный текст решения, поясняющий мотивы Суда при его вынесении, еще не опубликован.
В Wargaming не согласны с решением суда.
— Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство Республики Беларусь не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях, — прокомментировали в компании. — Wargaming обратился в суды Республики Кипр и США, в которых рассматриваются другие (но связанные) вопросы нарушения прав компании.
По вопросам, затронутым в рамках судебного процесса в Беларуси, Wargaming уже добился фактического удовлетворения части своих требований: ответчики удалили код, ранее размещенный ими, из открытого доступа и таким образом устранили причину обращения с исковыми требованиями, не дожидаясь решения Верховного Суда.
Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming
От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1,7 миллиона долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть
Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming
После этого компания Blitz Team
В июле студия
Студия также обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака Battle Prime — по словам представителей компании, на прошлой неделе они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.
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Верховный Суд Беларуси вынес решение по делу, связанному с защитой интеллектуальной собственности
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