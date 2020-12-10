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Последствия «солнечного взрыва» добрались до Земли

10.12.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли. Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около 4 часов утра по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.


Область полярных сияний 10 декабря 2020 года. Модель NOAA

Скорость облака, измеренная работающими в космическом пространстве аппаратами, первыми принявшими на себя воздействие нашей звезды, составляет около 600 км в секунду. Плотность протонов около 10 на кубический сантиметр. Температура газа около 300 тысяч градусов. Всего, погруженной в солнечное вещество, наша планета проведет около суток.

Характеристики выброшенных с Солнца масс, измеренные около Земли, существенно отличаются от исходных, с которыми это вещество покидает Солнце. В частности, плотности газа в несколько миллионов раз ниже, чем солнечные. Это связано с тем, что газовое облако по пути от Солнца расширяется и снижает свою плотность.

С одной стороны это уменьшает силу воздействия на планеты. С другой, приводит к тому, что облака достигают гигантских размеров, порой десятки миллионов километров. В результате планеты, оказавшиеся на их пути, не просто испытывают удар, а окутываются солнечными массами на десятки часов, а порой и на несколько суток. Именно это сейчас происходит с Землей. Можно заметить, что температура плазмы у Земли почти соответствует солнечной. На протяжении пути длиной 150 миллионов километров, от Солнца до Земли, выброшенный газ остыл от исходной температуры в 1 миллион градусов всего лишь до примерно 300 тысяч.

Радиационная нагрузка на космические аппараты является сейчас повышенной, но умеренной. Это связано с умеренным баллом произошедшей вспышки. Нет сомнений, что в ходе начинающегося солнечного цикла активности Земле предстоит выдержать и в десятки раз более сильные удары. Пик их придется на 2023−2025 годы.

Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии около суток, в том числе возможны слабые и умеренные магнитные бури. Область полярных сияний смещена в сторону западного полушария и накроет почти всю северную часть Канады.

 
 
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Всего, погруженной в солнечное вещество, наша планета проведет около суток.
 
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