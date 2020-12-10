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Фотофакт. Лукашенко и Кочанова на 100-летии БНТУ – без масок и на мини-дистанции
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В четверг утром белорусский правитель приехал в Белорусский национальный технический университет, который отмечает столетний юбилей.
Лукашенко сопровождают министр образования Игорь Карпенко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, секретарь союзного государства Григорий Рапота, глава БПЦ Епископ Вениамин, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сообщают
Отметим, визитер и его свита, судя по фото, в помещении находятся без масок, хотя в Беларуси объявлен масочный режим, а также в связи с ковидом в ближайшее время
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В четверг утром белорусский правитель приехал в Белорусский национальный технический университет, который отмечает столетний юбилей.
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