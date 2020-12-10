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Ночью на МКАД Renault ушел в неуправляемый занос и снес столб

10.12.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 10 декабря на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, 23-летний водитель Renault ехал по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень. На 42-м километре он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел за пределы дороги и врезался в столб.

Водитель и 19-летняя пассажирка Renault получили травмы и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель и 19-летняя пассажирка легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.
 
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