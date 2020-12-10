Ночью на МКАД Renault ушел в неуправляемый занос и снес столб

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 10 декабря на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации, 23-летний водитель Renault ехал по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень. На 42-м километре он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел за пределы дороги и врезался в столб.

Водитель и 19-летняя пассажирка Renault получили травмы и были доставлены в больницу.