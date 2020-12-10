|
Ночью на МКАД Renault ушел в неуправляемый занос и снес столб
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в ночь на 10 декабря на МКАД. Об этом
По предварительной информации, 23-летний водитель Renault ехал по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень. На 42-м километре он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел за пределы дороги и врезался в столб.
Водитель и 19-летняя пассажирка Renault получили травмы и были доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель и 19-летняя пассажирка легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)