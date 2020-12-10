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Возобновляемые кредитки: остались ли они в белорусских банках и как их получить

10.12.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Меньше месяца остается до Нового года, и о подготовке к праздникам лучше позаботиться заранее. FINANCE.TUT.BY посмотрел, есть ли в банках возобновляемые кредитные карты, которые могут подстраховать в случае непредвиденных расходов. Мы нашли пять предложений, в том числе с грейс-периодом.


В обзоре собраны возобновляемые кредитные карты, которые подходят для совершения покупок в любом магазине. Карта должна быть доступна для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. Карты рассрочки и овердрафт на дебетовую карту не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одной карте эконом или стандарт класса.

В таблице представлены возобновляемые кредитки, которые можно сейчас оформить в банках.

Банк, кредитная карта

Ставка (изменение октября); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка

первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,
Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.

Банк ВТБ (Беларусь),
Портмоне

13,3% (-0,05 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий

Paritetbank,
Кредитная карта Грейсфрукт

первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28%; от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года

без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты

Технобанк,
Кредитная карта «Классик»

24%; от 500 BYN до 10 тыс BYN; 24 месяца; 1 год

справка о доходах; в первый год — 5% от фактически использованной суммы за предыдущий месяц плюс проценты, во второй год — основной долг делится на 12 частей плюс проценты

Банк, кредитная карта

Ставка (изменение октября); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка

первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,
Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.

Банк ВТБ (Беларусь),
Портмоне

13,3% (-0,05 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий

Paritetbank,
Кредитная карта Грейсфрукт

первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28%; от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года

без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты

Технобанк,
Кредитная карта «Классик»

24%; от 500 BYN до 10 тыс BYN; 24 месяца; 1 год

справка о доходах; в первый год — 5% от фактически использованной суммы за предыдущий месяц плюс проценты, во второй год — основной долг делится на 12 частей плюс проценты

Как устроены кредитные карты

  • Процентные ставки по кредитным картам составляют от 13,3% в Банке ВТБ до 28% в Paritetbank. С октября ставки изменил только Банк ВТБ — минус 0,05 п.п.;
  • Возобновили кредитование в Paritetbank и Технобанке. При этом во многих банках заявки на кредитные карты все еще не принимаются. Среди них Банк БелВЭБ, БНБ-Банк, Идея Банк, Приорбанк и другие, которые раньше были очень активны в сфере потребительского кредитования.
  • По картам Альфа-Банка, Банка Дабрабыт и Paritetbank в течение льготного периода действуют ставки около 0%. В Paritetbank грейс-период самый длинный и составляет 60 дней. В двух других банках — 30 дней;
  • Лимит суммы кредита составляет от 4 тысяч до 20 тысяч рублей в зависимости от банка. Самые большие суммы доступны в Банке Дабрабыт (до 20 тысяч) и Технобанке (до 10 тысяч);
  • Справка о доходах не понадобится, если желаемая сумма кредита не превышает 4−5 тысяч рублей. Только в Технобанке необходимо подтвердить доходы независимо от суммы;
  • Все карты бесплатны кроме карты Банка ВТБ. Ее ежемесячное обслуживание обойдется в 9,9 рубля, однако при соблюдении определенных критериев (например, если суммы безналичных операций с использованием карты или среднедневного остатка на счете в месяц не менее 300 рублей) комиссия взиматься не будет;
  • Расчет платежа по основному долгу в каждом банке производится по-разному. В некоторых банках это 1−3% от суммы основного долга, в других основной долг делится равномерно на весь срок кредитования;
  • В обзоре рассматривались возобновляемые кредитные карты. В течение периода возобновляемости можно пользоваться кредиткой неограниченное количество раз в пределах лимита, погашая старые покупки и совершая новые;
  • За снятие наличных с кредитных карт Альфа-Банка и Банка Дабрабыт (кроме первых 50 рублей) предусмотрены комиссии в 3% и 3,5% соответственно. В других банках комиссий за снятие наличные в сети банка нет. А по карте Банка ВТБ не будут взиматься комиссии в сети банка не только в Беларуси, но и в других странах СНГ и Грузии.

 
 
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Меньше месяца остается до Нового года, и о подготовке к праздникам лучше позаботиться заранее. FINANCE.TUT.BY посмотрел, есть ли в банках возобновляемые кредитные карты,...
 
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