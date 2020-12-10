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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

10.12.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня состоялись последние матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которые определили всех участников плей-офф этого розыгрыша, пишет SPORT.TUT.BY


Фото: Reuters

Вот результаты прошедших матчей последнего дня:

«Аякс» — «Аталанта» — 0:1;

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» — 1:1;

ПСЖ — «Башакшехир» — 5:1;

«Бавария» — «Локомотив» Москва — 2:0;

«Зальцбург» — «Атлетико» — 0:2;

«Интер» — «Шахтер» Донецк — 0:0;

«Манчестер Сити» — «Марсель» — 3:0;

«Олимпиакос» — «Порту» — 0:2;

«Реал» Мадрид — «Боруссия» М — 2:0.

Вот какие команды вышли в плей-офф
  • «Бавария»;
  • «Атлетико» Мадрид;
  • «Реал» Мадрид;
  • «Боруссия» Менхенгладбах;
  • «Манчестер Сити»;
  • «Порту»;
  • «Ливерпуль»;
  • «Аталанта»;
  • «Челси»;
  • «Севилья»;
  • «Боруссия» Дортмунд;
  • «Лацио»;
  • «Ювентус»;
  • «Барселона»;
  • ПСЖ;
  • «РБ Лейпциг».
 
 
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Сегодня состоялись последние матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которые определили всех участников плей-офф этого розыгрыша, пишет SPORT.TUT.BY
 
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