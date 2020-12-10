«Спасибо, что живой»: как компании поздравляют партнеров с Новым годом и что им дарят

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Поздравления и рассылка новогодних подарков клиентам и партнерам — это часть корпоративной культуры многих компаний и хороший маркетинговый ход. Таким образом можно, например, познакомить руководителей со своим новым продуктом или возобновить переговоры с клиентами. Мы спросили представителей российского бизнеса о том, какие сюрпризы они подготовили к Новому году и сколько денег потратили на подарки. Еще не поздно взять на заметку!

Стартап: «Печатаем 3D-модель из шоколада для каждого партнера»

— Наша компания разрабатывает и продает 3D-принтеры, но мы также используем их для создания новогодних корпоративных подарков. Например, можем напечатать все что угодно из... шоколада!

Максим Ковалевский

Основатель Chocolate Fiesta

Основной тренд, который легко реализовать с помощью технологии 3D-печати шоколадом, — это кастомизация. Важно дарить своим партнерам, покупателям и сотрудникам уникальные подарки, связанные с их фирменным стилем, историей компании, знаковыми событиями.



Фото из архива компании

Фото из архива компании

Фото из архива компании

Фото из архива компании

Достаточно нарисовать в специальной программе цифровую модель по макету, согласовать тестовый образец — и можно запускать партию подарков в производство. На подготовку уходят считанные часы, а на печать и упаковку 100 шоколадок — в среднем 3−4 дня.



Фото из архива компании

Стандартный бюджет на выпуск партии подарков — 10−30 тыс. рос. руб. ($ 135−405). Чаще всего мы печатаем 3D-логотипы компаний, но иногда бывают и креативные варианты. Например, мы уже печатали шоколадные мосты, малые архитектурные формы, кредитные карточки.

Инвестиционная компания: «Направляем деньги на благотворительность от лица партнеров»

— В этом году мы решили потратить на подарки деловым партнерам 1 млн рос. руб. (около $ 13,3 тыс.), но сделать это необычным способом — направить средства на благотворительность.

Нарек Сираканян

Президент инвестиционно-управляющей компании Freedom Group

Решили, что разошлем коробки с визитной карточкой внутри, на которой указано, сколько стоил этот подарок и в какой фонд направлены средства. Мы также поблагодарим нашего партнера за сотрудничество и предложим ему перевести такую же сумму в этот фонд.



Фото из архива компании

2020 год был сложным для всех, а для благотворительных компаний — тем более. Люди перестали жертвовать деньги или эти пожертвования значительно уменьшились. Поэтому мы решили поддержать благотворительные компании.

Такой подход создает тренд и развивает культуру благотворительности в России, что для нас немаловажно.

ИТ-компания: «Отправляем наборы с деликатесами и настойкой»

— Предновогодний обмен подарками — отличная возможность выразить благодарность своим партнерам и оказать приятные знаки внимания клиентам.

Игорь Сухарев

Директор «А-Реал Консалтинг»

В качестве подарков партнерам мы с командой маркетинга обычно выбираем что-нибудь вкусное и необычное. В прошлом году, например, дарили набор оригинальных деликатесов, который включал пряник ручной работы с нашим логотипом, баночку ирландской карамели с кофе и виски, настойку «Новогоднюю» с пряностями в бутылке в форме шара. В этом году мы остановили свой выбор на наборе из фирменного шоколада и кофе.

Наш офис находится в Ярославле, и мы стараемся в качестве поставщиков новогодних подарков выбирать местных производителей и кондитеров. Думаю, что нашим партнерам, которые находятся в других регионах страны, приятно получать сувениры, произведенные именно в нашем городе.

Как правило, мы отправляем нашим постоянным партнерам около 10−15 подарочных наборов. Что касается подарков для клиентов, у нас есть хорошая традиция — вручать фирменные сувениры на вебинарах.

Таким образом, мы отправляем порядка 30−40 подарков нашим действующим или потенциальным клиентам, участвующим в вебинарах.

Мы отправляем подарки и нашим местным клиентам из Ярославля. Для них стараемся выбирать практичный мерч: термосы и настольные лампы — в прошлом году и беспроводные наушники и наборы инструментов — в этом году.



Фото из архива компании

Я считаю, что подходов к выбору подарка для клиентов и партнеров может быть множество. Отклик найдут как оригинальные сувениры, так и полезные товары. Главное, всегда четко оценивать, кто он — ваш клиент, и, исходя из его портрета, выбирать то, что его обязательно порадует.

ИТ-компания: «Забудьте уже, наконец, про брендированные ручки»

— Любой подарок — это знак внимания. Его задача — показать, что наше общение с клиентами и партнерами не заканчивается в момент, когда мы подписываем с ними договоры. Кроме того, подобные презенты способствуют выстраиванию хороших отношений, повышая лояльность к компании или бренду.

Александр Бочкин

Генеральный директор «Инфомаксимум»

Мы уже больше пяти лет ежегодно отправляем подарки своим клиентам и партнерам. Каждый раз это более 35 комплектов.

Самой оригинальной нашей задумкой, пожалуй, стал валенок, наполненный мандаринами и конфетами. Это навело нас на мысль использовать ассоциации в подарках. Ведь что такое Новый год? Это теплые детские воспоминания, чудеса и сладости.

Исходя из этого, мы собрали подарок, ставший воплощением задумки «Уютный вечер». В небольшую приятно пахнущую деревянную коробку мы положили баночку меда (у нас были гречишный, липовый, цветочный и кипрейный мед), небольшой набор сухофруктов, ореховое ассорти, термокружку и открытку, подписанную вручную. Получив обратную связь, мы поняли, что все наши клиенты и партнеры остались довольны.



Фото из архива компании

Фото из архива компании

Хороший корпоративный подарок, как показывает опыт, должен соответствовать нескольким критериям:

Быть качественным

Приносить пользу

Вызывать положительные эмоции

Поэтому стоит забыть про брендированные ручки, блокноты и календари. Просто представьте, сколько подобной продукции ежегодно получают ваши клиенты и партнеры! Смогут ли они запомнить именно ваш подарок как полезный, интересный и приготовленный именно для них? Сомневаемся.

Поэтому наши советы:

Персонализируйте. Именная открытка, бирка, карточка создадут впечатление, что подарок был подготовлен индивидуально.

Именная открытка, бирка, карточка создадут впечатление, что подарок был подготовлен индивидуально. Не дарите очень дорогие подарки. Презенты не должны вызывать у людей чувство, что они чем-то вам обязаны.

Презенты не должны вызывать у людей чувство, что они чем-то вам обязаны. Готовьтесь к игре «вдолгую». Если вы решили заниматься рассылкой подарков, то надо делать это с определенной периодичностью и систематически.

Интернет-магазин: «Отправляем партнерам наборы с надписью „Спасибо, что живой“»

— — Для своих партнеров мы выбрали подарочный набор в необычной упаковке с достаточно традиционным наполнением: ежедневник, ручка, чай и шоколад. Этот год был трудным не только для простых людей, но и для бизнеса в целом. Поэтому мы в такой юмористической форме просто благодарим наших партнеров и клиентов за то, что они справились и пережили этот тяжелый кризис.

Сергей Евдокимов

Директор по маркетингу интернет-магазина Миларки. ру

Некоторым может показаться, что ежедневник — это банальный подарок. Но мы так не считаем. Сегодня это не просто записная книжка, а полноценный инструмент для самореализации сотрудников.

Хороший ежедневник может мотивировать и стимулировать творческую активность, отвлекать от рутины, расслаблять или, наоборот, концентрировать внимание. Каждая страница такого ежедневника — новое небольшое задание на смекалку, сообразительность, исполнительность и т.д.



Фото из архива компании

В этом году мы отправили партнерам и клиентам более 200 таких подарков. Общий бюджет составил около 100 тыс. рос. руб. (примерно $ 1350).

При выборе подарка рекомендую:

Забыть про брендирование. Мысли о том, что клиент будет писать этой ручкой и вспоминать нашу компанию, — тлен! Тем более что зачастую компании, которые занимаются брендированием, стараются сэкономить на корпоративных подарках. Соответственно, качество каждого отдельного товара в наборе оставляет желать лучшего.

Мысли о том, что клиент будет писать этой ручкой и вспоминать нашу компанию, — тлен! Тем более что зачастую компании, которые занимаются брендированием, стараются сэкономить на корпоративных подарках. Соответственно, качество каждого отдельного товара в наборе оставляет желать лучшего. Если в качестве подарка вы выбираете продукты питания, то лучше остановиться на чем-то нейтральном. Например, пусть это будет чай или сухофрукты. Такие популярные подарки, как шоколад или кофе, у кого-то могут вызвать аллергию, а вы не всегда можете об этом знать заранее.

Например, пусть это будет чай или сухофрукты. Такие популярные подарки, как шоколад или кофе, у кого-то могут вызвать аллергию, а вы не всегда можете об этом знать заранее. Принять как факт, что подарок может кому-то не понравиться. Все люди разные, и пытаться понравиться всем значит не понравиться большинству.

Все люди разные, и пытаться понравиться всем значит не понравиться большинству. Запоминается тот подарок, который вызвал эмоции. Что-то необычное, нестандартное, даже не обязательно полезное, но цепляющее.

Fashion-компания: «Отправили открытку с фотографиями обуви из новой коллекции»

— Праздничные подарки для партнеров давно стали частью корпоративной культуры. Это знак внимания, благодарность за плодотворное сотрудничество, а также удачный маркетинговый ход.

Дарья Зотова

Ведущий менеджер по связям с общественностью ГК «Обувь России»

Ежегодно мы готовим около 300 подарков для наших партнеров и чаще всего формируем их из собственной продукции. В этом году в подарочный фонд мы включили товары по уходу за телом и лицом. Это линейка косметических средств, которые включают преимущественно натуральные компоненты.



Фото из архива компании

Формируя подарки из собственной продукции, мы стимулируем наших партнеров протестировать наши товары и оценить их качество. Также благодаря такому подходу есть возможность сформировать пул лояльных покупателей из наших партнеров.

Мы стараемся, чтобы подарки ассоциировались у их получателя с нашей компанией. Например, на прошлый Новый год наша фабрика по производству обуви в качестве подарка партнерам изготовила брелоки в виде кожаных ботиночек, а также вручила оригинальные открытки с шоколадом в обертке с фотографиями обуви из нашей новой коллекции.

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