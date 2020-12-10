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«Спасибо, что живой»: как компании поздравляют партнеров с Новым годом и что им дарят
10.12.2020 10:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Поздравления и рассылка новогодних подарков клиентам и партнерам — это часть корпоративной культуры многих компаний и хороший маркетинговый ход. Таким образом можно, например, познакомить руководителей со своим новым продуктом или возобновить переговоры с клиентами. Мы спросили представителей российского бизнеса о том, какие сюрпризы они подготовили к Новому году и сколько денег потратили на подарки. Еще не поздно взять на заметку!
Стартап: «Печатаем 3D-модель из шоколада для каждого партнера»
— Наша компания разрабатывает и продает 3D-принтеры, но мы также используем их для создания новогодних корпоративных подарков. Например, можем напечатать все что угодно из... шоколада!
Основной тренд, который легко реализовать с помощью технологии 3D-печати шоколадом, — это кастомизация. Важно дарить своим партнерам, покупателям и сотрудникам уникальные подарки, связанные с их фирменным стилем, историей компании, знаковыми событиями.
Достаточно нарисовать в специальной программе цифровую модель по макету, согласовать тестовый образец — и можно запускать партию подарков в производство. На подготовку уходят считанные часы, а на печать и упаковку 100 шоколадок — в среднем 3−4 дня.
Стандартный бюджет на выпуск партии подарков — 10−30 тыс. рос. руб. ($ 135−405). Чаще всего мы печатаем 3D-логотипы компаний, но иногда бывают и креативные варианты. Например, мы уже печатали шоколадные мосты, малые архитектурные формы, кредитные карточки.
Инвестиционная компания: «Направляем деньги на благотворительность от лица партнеров»
— В этом году мы решили потратить на подарки деловым партнерам 1 млн рос. руб. (около $ 13,3 тыс.), но сделать это необычным способом — направить средства на благотворительность.
Решили, что разошлем коробки с визитной карточкой внутри, на которой указано, сколько стоил этот подарок и в какой фонд направлены средства. Мы также поблагодарим нашего партнера за сотрудничество и предложим ему перевести такую же сумму в этот фонд.
2020 год был сложным для всех, а для благотворительных компаний — тем более. Люди перестали жертвовать деньги или эти пожертвования значительно уменьшились. Поэтому мы решили поддержать благотворительные компании.
Такой подход создает тренд и развивает культуру благотворительности в России, что для нас немаловажно.
ИТ-компания: «Отправляем наборы с деликатесами и настойкой»
— Предновогодний обмен подарками — отличная возможность выразить благодарность своим партнерам и оказать приятные знаки внимания клиентам.
В качестве подарков партнерам мы с командой маркетинга обычно выбираем что-нибудь вкусное и необычное. В прошлом году, например, дарили набор оригинальных деликатесов, который включал пряник ручной работы с нашим логотипом, баночку ирландской карамели с кофе и виски, настойку «Новогоднюю» с пряностями в бутылке в форме шара. В этом году мы остановили свой выбор на наборе из фирменного шоколада и кофе.
Наш офис находится в Ярославле, и мы стараемся в качестве поставщиков новогодних подарков выбирать местных производителей и кондитеров. Думаю, что нашим партнерам, которые находятся в других регионах страны, приятно получать сувениры, произведенные именно в нашем городе.
Как правило, мы отправляем нашим постоянным партнерам около 10−15 подарочных наборов.Что касается подарков для клиентов, у нас есть хорошая традиция — вручать фирменные сувениры на вебинарах.
Таким образом, мы отправляем порядка 30−40 подарков нашим действующим или потенциальным клиентам, участвующим в вебинарах.
Мы отправляем подарки и нашим местным клиентам из Ярославля. Для них стараемся выбирать практичный мерч: термосы и настольные лампы — в прошлом году и беспроводные наушники и наборы инструментов — в этом году.
Я считаю, что подходов к выбору подарка для клиентов и партнеров может быть множество. Отклик найдут как оригинальные сувениры, так и полезные товары. Главное, всегда четко оценивать, кто он — ваш клиент, и, исходя из его портрета, выбирать то, что его обязательно порадует.
ИТ-компания: «Забудьте уже, наконец, про брендированные ручки»
— Любой подарок — это знак внимания. Его задача — показать, что наше общение с клиентами и партнерами не заканчивается в момент, когда мы подписываем с ними договоры. Кроме того, подобные презенты способствуют выстраиванию хороших отношений, повышая лояльность к компании или бренду.
Мы уже больше пяти лет ежегодно отправляем подарки своим клиентам и партнерам. Каждый раз это более 35 комплектов.
Самой оригинальной нашей задумкой, пожалуй, стал валенок, наполненный мандаринами и конфетами. Это навело нас на мысль использовать ассоциации в подарках. Ведь что такое Новый год? Это теплые детские воспоминания, чудеса и сладости.
Исходя из этого, мы собрали подарок, ставший воплощением задумки «Уютный вечер». В небольшую приятно пахнущую деревянную коробку мы положили баночку меда (у нас были гречишный, липовый, цветочный и кипрейный мед), небольшой набор сухофруктов, ореховое ассорти, термокружку и открытку, подписанную вручную. Получив обратную связь, мы поняли, что все наши клиенты и партнеры остались довольны.
Хороший корпоративный подарок, как показывает опыт, должен соответствовать нескольким критериям:
Поэтому стоит забыть про брендированные ручки, блокноты и календари. Просто представьте, сколько подобной продукции ежегодно получают ваши клиенты и партнеры! Смогут ли они запомнить именно ваш подарок как полезный, интересный и приготовленный именно для них? Сомневаемся.
Поэтому наши советы:
Интернет-магазин: «Отправляем партнерам наборы с надписью „Спасибо, что живой“»
— — Для своих партнеров мы выбрали подарочный набор в необычной упаковке с достаточно традиционным наполнением: ежедневник, ручка, чай и шоколад. Этот год был трудным не только для простых людей, но и для бизнеса в целом. Поэтому мы в такой юмористической форме просто благодарим наших партнеров и клиентов за то, что они справились и пережили этот тяжелый кризис.
Некоторым может показаться, что ежедневник — это банальный подарок. Но мы так не считаем. Сегодня это не просто записная книжка, а полноценный инструмент для самореализации сотрудников.
В этом году мы отправили партнерам и клиентам более 200 таких подарков. Общий бюджет составил около 100 тыс. рос. руб. (примерно $ 1350).
При выборе подарка рекомендую:
Fashion-компания: «Отправили открытку с фотографиями обуви из новой коллекции»
— Праздничные подарки для партнеров давно стали частью корпоративной культуры. Это знак внимания, благодарность за плодотворное сотрудничество, а также удачный маркетинговый ход.
Ежегодно мы готовим около 300 подарков для наших партнеров и чаще всего формируем их из собственной продукции. В этом году в подарочный фонд мы включили товары по уходу за телом и лицом. Это линейка косметических средств, которые включают преимущественно натуральные компоненты.
Формируя подарки из собственной продукции, мы стимулируем наших партнеров протестировать наши товары и оценить их качество. Также благодаря такому подходу есть возможность сформировать пул лояльных покупателей из наших партнеров.
Мы стараемся, чтобы подарки ассоциировались у их получателя с нашей компанией. Например, на прошлый Новый год наша фабрика по производству обуви в качестве подарка партнерам изготовила брелоки в виде кожаных ботиночек, а также вручила оригинальные открытки с шоколадом в обертке с фотографиями обуви из нашей новой коллекции.
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Поздравления и рассылка новогодних подарков клиентам и партнерам - это часть корпоративной культуры многих компаний и хороший маркетинговый ход. Таким образом...
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