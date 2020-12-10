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Стабильность, равенство, надежда: Pantone назвал главные цвета 2021 года
10.12.2020 10:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Представители "института цвета" Pantone назвали главные цвета 2021 года: серый оттенок Ultimate Grey и желтый цвет Illuminating.
На смену оттенку Classic Blue, выбранному Pantone в 2020 году, приходит довольно предсказуемое сочетание цветов, которые уже не раз встречались в коллекциях модных брендов весна-лето 2021. Среди модных предсказателей оказались: Jacquemus, Etro, Givenchy, Prada и другие.
Главными цветами 2021 года по версии Pantone стали - спокойный и "сухой" серый, а также искристый и позитивный желтый.
Какой же смысл несут главные оттенки 2021? По словам экспертов, серый оттенок - символ силы, равенства и стабильности, который можно сравнить с цветом камня, который существует много лет. А вот желтый оттенок дарит чувство непрерывности и всегда ассоциируется с надеждой.
Интересно, что это не первый случай, когда институт выбирает несколько оттенков наступающего года. Так, в 2016 году ими стали: голубовато-сиреневый и нежно-розовый цвета.
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"Цветовым трендом" будущего года по версии экспертов на этот раз стал не один цвет, а два - спокойный серый и радостный желтый.
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