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Доллар развернулся и стал дорожать, идем обратно
Источник материала: Onliner
Продолжаем выжидать новостей на рынке валюты, но по-прежнему никаких ориентиров, куда бежать, нет. Точнее, они меняются чуть ли не ежедневно. Белорусскому рублю приходит на помощь экономическая ситуация, и вектор на падение затаился в тумане мировых событий. После быстрого падения в начале недели сегодня доллар развернулся и, будто приговоренный ходить по кругу 15 суток, пошел вверх.
С утра доллар дорожает на 0,39 копейки и стоит 2,5521.
Евро потерял 0,95 копейки. Курс — 3,0833.
Сотня российских рублей дешевеет быстрее — 1,88 копейки, торгуется по 3,4587.
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Продолжаем выжидать новостей на рынке валюты, но по-прежнему никаких ориентиров, куда бежать, нет. Точнее, они меняются чуть ли не ежедневно. Белорусскому рублю...
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