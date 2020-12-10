Доллар развернулся и стал дорожать, идем обратно

Источник материала: Onliner

Продолжаем выжидать новостей на рынке валюты, но по-прежнему никаких ориентиров, куда бежать, нет. Точнее, они меняются чуть ли не ежедневно. Белорусскому рублю приходит на помощь экономическая ситуация, и вектор на падение затаился в тумане мировых событий. После быстрого падения в начале недели сегодня доллар развернулся и, будто приговоренный ходить по кругу 15 суток, пошел вверх.

С утра доллар дорожает на 0,39 копейки и стоит 2,5521.

Евро потерял 0,95 копейки. Курс — 3,0833.

Сотня российских рублей дешевеет быстрее — 1,88 копейки, торгуется по 3,4587.

Во вторник доллар подешевел на 0,9 копейки и стал стоить 2,5482. Евро потерял 0,4 копейки, его покупали по 3,0928. У сотни российских рублей был плюс 0,33 копейки и курс 3,4775.