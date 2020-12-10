В Мозыре 79-летний водитель сбил детей на пешеходном переходе

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гомельской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером, около 18:00, в Мозыре. На нерегулируемом пешеходном переходе под машину попали двое детей: 7-летняя девочка и 14-летний мальчик-подросток.

Сообщается, что автомобилем Seat управлял 79-летний водитель, он двигался по улице Гагарина в направлении улицы Мира.

— По предварительной информации, водитель не предоставил пешеходам преимущество и совершил наезд на двух детей (девочку и мальчика), которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, — рассказали в Госавтоинспекции.





В результате дорожно-транспортного происшествия оба ребенка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мозырскую городскую больницу.

По информации ГАИ, за 11 месяцев этого года на территории Гомельской области с участием детей произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых 57 несовершеннолетних ранены и трое — погибли. Из общего количества ДТП с участием детей в 28 случаях дети являлись пешеходами (один ребенок погиб, 27 — травмированы).

— В подавляющем большинстве случаев дорожные происшествия происходят из-за несоблюдения водителями транспортных средств требований ПДД в части предоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах или соблюдения скоростного режима, — подчеркнули в Госавтоинспекции.



