БНТУ отмечает 100 лет

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Десятого декабря 1920 года по ходатайству педагогического совета Минского политехнического училища типа «Техникум» и постановлением Военно-Революционного Комитета БССР с целью «подготовки инженеров с высшим образованием по главным производствам Белоруссии» училище было преобразовано в Белорусский государственный политехникум.

С тех пор вуз начал подготовку инженеров с высшим образованием. Вместе с развитием промышленности в Беларуси росло число факультетов и специальностей. От БНТУ отпочковались, будучи изначально его факультетами, БГУИР, Гомельский технический университет, Барановичский государственный университет.

Сейчас в БНТУ учатся более 20 тысяч студентов.