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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах

10.12.2020 10:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.tutby.info

В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств.

Александр Лукашенко ратифицировал соглашению между Россией и Беларусь о взаимном признании виз. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — говорится в документе.

Соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств. При этом каждая страна может самостоятельно отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Соглашение было подписано в июне этого года. В октябре его одобрила Палата представителей, в ноябре – Совет Республики.

 

 
 
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В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств.
 
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