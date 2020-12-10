Источник материала: Ежедневник

фото: news.tutby.info

В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств.

Александр Лукашенко ратифицировал соглашению между Россией и Беларусь о взаимном признании виз. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств.

«Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — говорится в документе.Соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств. При этом каждая страна может самостоятельно отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.Соглашение было подписано в июне этого года. В октябре его одобрила Палата представителей, в ноябре – Совет Республики.