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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах
10.12.2020 10:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.tutby.info
В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств.
Александр Лукашенко ратифицировал соглашению между Россией и Беларусь о взаимном признании виз. Соответствующий документ опубликован на
Соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств. При этом каждая страна может самостоятельно отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.
Соглашение было подписано в июне этого года. В октябре его одобрила Палата представителей, в ноябре – Совет Республики.
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В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Беларусь и в Россию на основании визы одного из государств.
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