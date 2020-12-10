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Западные дипломаты вновь задали Макею неудобные вопросы

10.12.2020 10:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: eeas.europa.eu

Главы дипмиссий западных стран встретились с министром иностранных дел Беларуси. Говорили о прекращении насилия, наказании тех, кто к нему причастен, а также о новых выборах. МИД Беларуси об этой встрече умолчал.

Представительство Европейского союза в Беларуси сообщило, что 9 декабря состоялась встреча глав дипмиссий ЕС, представленных в Минске, с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. На встрече присутствовали также дипломаты из Великобритании, Швейцарии и США.

Как следует из сообщения представительства, дипломаты «осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права».

В сообщении перечислены конкретные меры, которых Запад ждет от Беларуси: прекращение задержаний, насилия и «бесчеловечного обращения с мирными протестующими»; освобождение всех полизаключенных и несправедливо задержанных; судебное преследование тех, кто причастен к актам насилия и формированию общей атмосферы беззаконности; проведение свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Дипломаты также проинформировали Макея о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться двусторонние отношения, если бы власти Беларуси предприняли перечисленные меры.

Дипломаты призвали белорусское руководство не препятствовать им в выполнении их стандартных обязанностей и обеспечить атмосферу, "свободную от вмешательства и запугивания". Было также высказано пожелание, чтобы Беларусь согласилась на возвращение послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года.

МИД Беларуси был в очередной раз проинформирован, что правительства западных стран «готовы содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее».

 
Теги: Минск
 
 
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Главы дипмиссий западных стран встретились с министром иностранных дел Беларуси. Говорили о прекращении насилия, наказании тех, кто к нему причастен, а также о...
 
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