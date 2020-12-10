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Мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в Витебске
Источник материала: ОНТВитебске" class="one-news__figure-img">
Тело мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в Витебске. Об этом
Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы вечером 9 декабря. Как отмечается в сообщении, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователями были изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Кроме того, для установления причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка в данный момент устанавливается.
По факту смерти младенца Витебским ГОСК инициирована проверка
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Тело мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Сообщение о страшной находке поступило в...
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