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Мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в Витебске

10.12.2020 10:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в ВитебскеВитебске" class="one-news__figure-img">

Тело мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Сообщение о страшной находке поступило в правоохранительные органы вечером 9 декабря. Как отмечается в сообщении, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователями были изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Кроме того, для установления причин смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка в данный момент устанавливается. 

По факту смерти младенца Витебским ГОСК инициирована проверка 

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Теги: Витебск
 
 
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Тело мёртвого младенца обнаружили в мусорном контейнере в Витебске. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Сообщение о страшной находке поступило в...
 
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