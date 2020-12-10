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Лукашенко приехал в БНТУ поздравить вуз со 100-летием

10.12.2020 10:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко приехал в БНТУ поздравить вуз со 100-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря примет участие в торжественном собрании коллектива БНТУ по случаю 100-летия вуза, передает БЕЛТА.

Накануне глава государства подписал указ о награждении БНТУ орденом Трудовой Славы. Университет удостоен награды за вклад в проведение научных исследований в области архитектуры и строительства, энергетики, машиностроения, внедрение новых современных технологий, развитие инженерно-технического образования, подготовку научных кадров и в связи со 100-летним юбилеем вуза.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря примет участие в торжественном собрании коллектива БНТУ по случаю 100-летия вуза, передает БЕЛТА. Накануне глава...
 
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