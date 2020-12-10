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СМИ: в США зарегистрировали антирекорд смертности от COVID-19

10.12.2020 10:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: в США зарегистрировали антирекорд смертности от COVID-19

В США впервые с начала пандемии COVID-19 скончались более 3 тыс. пациентов. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на собственные данные. 

Согласно данным, которые приводит издание, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 3011 новых смертей – это наибольшее количество умерших за сутки с начала распространения инфекции по территории страны. 

Предыдущий антирекорд был установлен 3 декабря, когда за сутки скончались 2879 человек. До этого рекорд по смертности держался больше полугода и был установлен еще в первую волну пандемии (15 апреля – 2752 летальных исхода).

В данный момент в США наблюдается стабильный рост заболеваемости и смертности на фоне ослабления карантинных мер. Так, за весь период распространения заболевания в США было зарегистрировано порядка 15,5 млн случаев заболевания, а также более 289 тыс. смертей. 

Фото: Jeff Chiu / AP

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В США впервые с начала пандемии COVID-19 скончались более 3 тыс. пациентов. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на собственные данные.  Согласно данным,...
 
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