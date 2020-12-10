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Минчанка получила странное предписание: «Путем размещения на остеклении балкона флага бело-красно-белой расцветки»

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Жительница Уручья обнаружила в своем почтовом ящике непонятное послание, по форме напоминающее некое предписание. Подписи и печати на нем отсутствуют. Указан только адрес девушки.

Минчанка получила странное предписание: «Путем размещения на остеклении балкона флага бело-красно-белой расцветки»

В послании говорится, что «в неустановленный период времени с целью публичного выражения общественно-политических интересов» на балконе по указанному адресу прошло «массовое мероприятие — пикетирование, путем размещения на остеклении флага бело-красно-белой расцветки (другие предметы аналогичной расцветки) для демонстрации гражданам».

Далее говорится о нарушении Закона РБ «О массовых мероприятиях», предусмотренной ответственности и требуется снять флаг.

Минчанка говорит: о том, что сейчас в Беларуси могут обвинять за «не знаю что, совершенное неизвестно когда», она осведомлена.

— Но дело в том, что у меня вообще нет флага, — сообщила собеседница «Салідарнасці».

Кроме того, по словам девушки, ее начальнице позвонили из «районного отдела департамента охраны» и порекомендовали повлиять на сотрудницу с помощью «воспитательной беседы».

 
 
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Жительница Уручья обнаружила в своем почтовом ящике непонятное послание, по форме напоминающее некое предписание. Подписи и печати на нем отсутствуют. Указан...
 
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